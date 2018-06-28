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Появились фото и видео с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го года

Четверг, 28 Июня 2018 12:10
Появились фото и видео с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го года Фото из открытых источников

В Сети появились фото- и видеоматериалы, демонстрирующие прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC 2020-го модельного года. По данным ресурса actualnews.org, речь идет о прототипе, в основе которого концепт Generation EQ, показанный немцами на мотор-шоу в Австрии в 2016 году.

 

На видео (смотрите ролик ниже) видно, что первенец новой линейки Mercedes-Benz уже демонстрирует именно тот резвый нрав, которые все ожидают от автомобиля такого класса.

 

Согласно имеющимся в открытом доступе данным, машины нового электрического суббренда Mercedes EQ будут основаны на модульной платформе, известной как "скейтборд". Это, если что, концепция, в рамках которой электрическая батарея расположена в днище автомобиля, а силовые установки расположены по обеим осям.

 

Два электромотора концепта Generation EQ выдавали суммарно около четырех сотен лошадиных сил и обеспечивали ускорение до шестидесяти миль в час за пять секунд. Однако уровень мощности EQC может быть несколько другим — эксперты предполагают, что электрокросс будет доступен в нескольких вариантах мощности и автономности. Говоря о последней, подразумевается что-то около трехсот миль для модели среднего уровня.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости MercedesBenz
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