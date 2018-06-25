Компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире‍

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Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого в мире транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Речь идет об автомобиле под названием Motorwagen — он, как уточняется, существовал еще в 1886 году.

Проект, в рамках которого самый первый автомобиль с мотором внутреннего сгорания был выставлен на продажу, реализуется головным департаментом Mercedes-Benz совместно с особым подразделением All Time Stars.

"Первый автомобиль с ДВС был зарегистрирован в патентном ведомстве под названием Benz Patent Motorwagen. Но мы продаем не оригинальный исторический автомобиль, а его копию, которая, тем не менее, невероятно близка к самому первому прототипу. Автомобиль, который продается, является полностью исправным и готовым к использованию", — сообщают представители автоконцерна.

Реплика, которую продадут ценителям раритетных автомобилей, была построена в 2002 году, в рамках специального исторического проекта Mercedes-Benz. Стоимость автомобиля пока что не сообщается, но можно предположить, что она будет довольно немаленькой.

Технические характеристики модели под стать времени ее появления — автомобиль, благодаря своему одноцилиндровому мотору, может разгоняться до шестнадцати километров в час.