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Компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире‍

Понедельник, 25 Июня 2018 10:47
Компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире‍ Фото из открытых источников

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого в мире транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Речь идет об автомобиле под названием Motorwagen — он, как уточняется, существовал еще в 1886 году.

 

Проект, в рамках которого самый первый автомобиль с мотором внутреннего сгорания был выставлен на продажу, реализуется головным департаментом Mercedes-Benz совместно с особым подразделением All Time Stars.

 

"Первый автомобиль с ДВС был зарегистрирован в патентном ведомстве под названием Benz Patent Motorwagen. Но мы продаем не оригинальный исторический автомобиль, а его копию, которая, тем не менее, невероятно близка к самому первому прототипу. Автомобиль, который продается, является полностью исправным и готовым к использованию", — сообщают представители автоконцерна.

 

Реплика, которую продадут ценителям раритетных автомобилей, была построена в 2002 году, в рамках специального исторического проекта Mercedes-Benz. Стоимость автомобиля пока что не сообщается, но можно предположить, что она будет довольно немаленькой.

 

Технические характеристики модели под стать времени ее появления — автомобиль, благодаря своему одноцилиндровому мотору, может разгоняться до шестнадцати километров в час.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости MercedesBenz
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