Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары

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Температура в салоне припаркованного под летними солнечными лучами автомобиля может достигать шестидесяти градусов по Цельсию в течение тридцати минут — установили ученые из Стэнфордского университета. Соответственно, некоторые оставленные в машине предметы могут представлять собой серьезную опасность при нагревании до такой температуры.

Самый безобидный вариант — взорвавшиеся банки с газированными напитками. Они лишь запачкают салон вашей машины так, что его довольно трудно будет отмыть, но в этом случае речь хотя бы не идет о пожаре.

А вот если вы оставите в автомобиле, например, зажигалку, солнцезащитные очки или какие-то стеклянные предметы, способные концентрировать солнечный свет, то вернувшись к припаркованному авто, можете обнаружить вместо него лишь груду догорающего металла.

"Зажигалки могут взрываться и становиться причиной возгорания. То же самое справедливо и для очков, которые своими линзами могут что-нибудь воспламенить", — цитирует ученых сайт actualnews.org.

Отдельная опасность может исходить от лекарственных препаратов, которые в результате сильного нагрева могут обзавестись какими-то новыми и непредсказуемыми эффектами.