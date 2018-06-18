Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары

Температура в салоне припаркованного под летними солнечными лучами автомобиля может достигать шестидесяти градусов по Цельсию в течение тридцати минут — установили ученые из Стэнфордского университета. Соответственно, некоторые оставленные в машине предметы могут представлять собой серьезную опасность при нагревании до такой температуры.
Самый безобидный вариант — взорвавшиеся банки с газированными напитками. Они лишь запачкают салон вашей машины так, что его довольно трудно будет отмыть, но в этом случае речь хотя бы не идет о пожаре.
А вот если вы оставите в автомобиле, например, зажигалку, солнцезащитные очки или какие-то стеклянные предметы, способные концентрировать солнечный свет, то вернувшись к припаркованному авто, можете обнаружить вместо него лишь груду догорающего металла.
"Зажигалки могут взрываться и становиться причиной возгорания. То же самое справедливо и для очков, которые своими линзами могут что-нибудь воспламенить", — цитирует ученых сайт actualnews.org.
Отдельная опасность может исходить от лекарственных препаратов, которые в результате сильного нагрева могут обзавестись какими-то новыми и непредсказуемыми эффектами.
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