Понедельник 18 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары

Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары

Понедельник, 18 Июня 2018 13:31
Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары Фото из открытых источников

Температура в салоне припаркованного под летними солнечными лучами автомобиля может достигать шестидесяти градусов по Цельсию в течение тридцати минут — установили ученые из Стэнфордского университета. Соответственно, некоторые оставленные в машине предметы могут представлять собой серьезную опасность при нагревании до такой температуры.

 

Самый безобидный вариант — взорвавшиеся банки с газированными напитками. Они лишь запачкают салон вашей машины так, что его довольно трудно будет отмыть, но в этом случае речь хотя бы не идет о пожаре.

 

А вот если вы оставите в автомобиле, например, зажигалку, солнцезащитные очки или какие-то стеклянные предметы, способные концентрировать солнечный свет, то вернувшись к припаркованному авто, можете обнаружить вместо него лишь груду догорающего металла.

 

"Зажигалки могут взрываться и становиться причиной возгорания. То же самое справедливо и для очков, которые своими линзами могут что-нибудь воспламенить", — цитирует ученых сайт actualnews.org.

 

Отдельная опасность может исходить от лекарственных препаратов, которые в результате сильного нагрева могут обзавестись какими-то новыми и непредсказуемыми эффектами.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Жара
Главное за сутки
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА. По его данным, инцидент произошел в поселении…
Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы. По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется…
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он рассказал, что…

Читайте также
Опубликованы фото первого в мире автомобиля со встроенным мотоциклом Опубликованы фото первого в мире автомобиля со встроенным мотоциклом "Мы слышали, что вам по нраву и мотоциклы, и машины, поэтому мы взяли машину и встроили в нее мотоцикл!", — как бы говорят нам автомобильные дизайнеры при помощи уникального патента,…
Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары Температура в салоне припаркованного под летними солнечными лучами автомобиля может достигать шестидесяти градусов по Цельсию в течение тридцати минут — установили ученые из Стэнфордского университета. Соответственно, некоторые оставленные в машине…
Фото
Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии

Ленские столбы - это уникальная горная система и одноименный природный парк, расположенный в Хангала...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.