Опубликованы фото первого в мире автомобиля со встроенным мотоциклом

"Мы слышали, что вам по нраву и мотоциклы, и машины, поэтому мы взяли машину и встроили в нее мотоцикл!", — как бы говорят нам автомобильные дизайнеры при помощи уникального патента, зарегистрированного американской автомобилестроительной компанией Ford. Чудо-технологии посвящен специальный материал на сайте inforeactor.ru.
Идея, которая лежит в основе патента, зарегистрированного "Фордом" в прошлом году, прямо скажем, не нова — что-то подобное уже давно придумали люди, рисующие, например, комиксы о Бэтмене. Но комиксы — это всего лишь комиксы, а патент все-таки представляет собой более серьезную вещь.
Есть, правда, одно маленькое, но весьма существенное "но" — все мы знаем, что подавляющая часть необычных патентов так и остаются нереализованными, так что странную машину-байк от Ford, как предполагается, ждет такая же участь.
Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, дизайнеры создали рендеры гипотетического автомобиля, задействовав, при этом, и свою фантазию. Результат получился довольно забавным. Самый главный вопрос, впрочем, остается без ответа — неясно, зачем нужно встраивать мотоцикл в автомобиль.
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