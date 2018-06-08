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Опубликован необычный ТОП-3 дешевых машин для новичков

Пятница, 08 Июня 2018 10:06
Опубликован необычный ТОП-3 дешевых машин для новичков Фото из открытых источников

Эксперты информационного портала inforeactor.ru составили рейтинг автомобилей, которые являются идеальными кандидатами на роль первого транспортного средства для человека, лишь недавно получившего водительские права.

 

Многие новички, как отмечают специалисты, совершают одну и ту же распространенную ошибку — покупают слишком дорогой автомобиль в качестве первого, чем часто загоняют себя в бессмысленную долговую яму. Гораздо более оптимальный вариант — задуматься о приобретении недорогой подержанной машины, которая, однако, может быть весьма надежной. Именно из таких машин и составлен топ-3, представленный далее.

 

Итак, на первом месте в необычном топе расположился проверенный временем автомобиль — FIAT Albea. За смешные деньги (машину можно приобрести за сто пятьдесят тысяч рублей) вы получите оцинкованный кузов, а также в целом неплохое качество. Возраст машины, при этом, может быть менее десяти лет.

 

Для тех, кто хочет более "дерзкое" транспортное средство, подойдет Honda Civiс конца девяностых, обязательно с внушительным спойлером и десятью слоями краски. Ее можно купить за сто двадцать тысяч.

 

На третьей строке топа — Ford Mondeo. Отдав полторы сотни тысяч рублей, вы получите надежный и вместе с тем довольно премиальный автомобиль.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости дешевые авто
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