Опубликован необычный ТОП-3 дешевых машин для новичков

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Эксперты информационного портала inforeactor.ru составили рейтинг автомобилей, которые являются идеальными кандидатами на роль первого транспортного средства для человека, лишь недавно получившего водительские права.

Многие новички, как отмечают специалисты, совершают одну и ту же распространенную ошибку — покупают слишком дорогой автомобиль в качестве первого, чем часто загоняют себя в бессмысленную долговую яму. Гораздо более оптимальный вариант — задуматься о приобретении недорогой подержанной машины, которая, однако, может быть весьма надежной. Именно из таких машин и составлен топ-3, представленный далее.

Итак, на первом месте в необычном топе расположился проверенный временем автомобиль — FIAT Albea. За смешные деньги (машину можно приобрести за сто пятьдесят тысяч рублей) вы получите оцинкованный кузов, а также в целом неплохое качество. Возраст машины, при этом, может быть менее десяти лет.

Для тех, кто хочет более "дерзкое" транспортное средство, подойдет Honda Civiс конца девяностых, обязательно с внушительным спойлером и десятью слоями краски. Ее можно купить за сто двадцать тысяч.

На третьей строке топа — Ford Mondeo. Отдав полторы сотни тысяч рублей, вы получите надежный и вместе с тем довольно премиальный автомобиль.