KIA объявляет результаты продаж в России за май 2018 года

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Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в мае 2018 года и по итогам первых пяти месяцев года. За месяц был реализован 19 561 новый автомобиль KIA, увеличение объема продаж по сравнению с маем 2017 года составило 29,6%. Подробнее - в материале Planet Today.

По предварительным данным, KIA с начала года сохраняет лидирующую позицию по объему продаж новых автомобилей среди иностранных брендов, представленных в России, с рыночной долей в мае 13,0% . Всего с начала года клиентам было передано 91 352 автомобиля KIA, что на 34,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Рыночная доля бренда по итогам первых пяти месяцев составляет 13,1%.

Положительная динамика продаж по сравнению с аналогичными показателями прошлого года (как за месяц, так и за период с начала года) отмечена по всему представленному в России модельному ряду KIA. Наиболее значительный прирост продаж в мае отмечен у городского хэтчбека Picanto (+155,8%) и семейного кроссовера KIA Sorento (второе поколение), собирающегося по технологии полного цикла в Калининграде (+70,5%).

Наиболее востребованной моделью на российском рынке новых автомобилей (включая модели отечественных брендов) остается KIA Rio. В мае было продано 8 957 автомобилей Rio, в том числе 2 931 кросс-хэтчбек Rio X-Line. Тройка наиболее популярных в российской линейке KIA моделей в мае и по итогам пяти месяцев также осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо Rio, в нее входят Sportage (3 018 и 13 704 автомобилей соответственно) и cee’d (1 972 и 8 778 автомобилей).

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в мае более 40% от розничных продаж KIA Motors Rus, а всего с начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 30 тысяч клиентов, что на 52% больше чем за аналогичный период прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 46% от общего числа кредитных договоров.

В мае 2018 года корпоративным клиентам было передано 2 428 автомобилей, что на 59% процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Сохраняется стабильный рост популярности программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». Число участвующих в ней дилеров марки увеличилось до 80. За месяц в рамках программы «KIA Уверен» было продано 553 автомобиля (+19% относительно мая 2017 г.), а за период с января по май своих покупателей нашло уже 2 409 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, что на 30% больше, чем годом ранее.

На конец мая 2018 года в 97 городах РФ действовало 187 официальных дилерских центров KIA.