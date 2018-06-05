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Мировые продажи KIA Motors в мае составили 241 176 автомобилей

Вторник, 05 Июня 2018 10:36
Мировые продажи KIA Motors в мае составили 241 176 автомобилей Фото из открытых источников

KIA Motors сообщает, что в мае 2018 года мировые продажи легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и легкой коммерческой техники KIA составили 247 176 единиц, что на 9% больше по сравнению с маем 2017 года. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Экспортные продажи в мае выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигли 200 130 единиц. Одним из важных факторов общего роста продаж стало усиление спроса на кроссовер Sportage.

 

Продажи на внутреннем рынке Кореи увеличились на 8,1% по сравнению с маем 2017 года и составили 47 046 автомобилей. Рост был обеспечен высокими показателями продаж нового поколения роскошного флагманского седана К900 .

 

Самой популярной в мире моделью KIA в мае 2018 года стал Sportage с результатом в 48 074 проданных автомобиля. Компактный седан Rio  занял второе место по уровню спроса, найдя 32 078 покупателей. На третьем месте среди бестселлеров бренда – седан Forte , на котором остановили выбор 30 654 клиента.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia
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