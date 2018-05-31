Звезда баскетбола Стефен Карри стал героем рекламного ролика нового Infiniti QX50

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В рамках рыночного запуска нового премиального кроссовера INFINITI QX50, компания представляет рекламный ролик с участием амбассадора бренда, звезды НБА Стефена Карри. Подробнее - в материале Planet Today.

Новый INFINITI QX50 отличает потрясающий дизайн, невероятно просторный салон и высокотехнологичный двигатель VC-Turbo - первый в мире серийный ДВС с изменяемой степенью сжатия. INFINITI QX50 это первый серийный автомобиль в истории, двигатель которого буквально на ходу меняет рабочие характеристики, обеспечивая эталонные показатели как по мощности, так и по отсутствию шума и вибраций.

«Стремление к совершенству, свойственное Стефену Карри на игровой площадке и за ее пределами, стало идеальной параллелью с характеристиками нового INFINITI QX50, - объясняет авторский замысел режиссер Фил О’Коннор. – Это первый кроссовер способный мгновенно переключаться между сторонами собственного темперамента, из мощного и быстрого превращаясь в экономичного и эффективного».

В увлекательном и стильном ролике Стефен Карри использует эту уникальную особенность INFINITI QX50, чтобы переключаться между двумя сторонами своей личности – строго положительного персонажа и героя более темной стороны. Сюжет акцентирует внимание зрителя на том, что Стефен, известный как главный пай-мальчик баскетбольного мира, благодаря возможностям INFINITI QX50 предстает в совершенно незнакомом для всех амплуа.