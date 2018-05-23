KIA представляет обновленный кроссовер Sportage

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Сегодня KIA Motors представила обновленный кроссовер Sportage. Самая популярная в мире модель бренда получила обновления в дизайне салона и кузова, которые дополняют новые высокотехнологичные решениями в области систем активной безопасности и информационно-развлекательных функций. В 2017 году в мире было продано более 456 000 кроссоверов KIA Sportage. Подробнее - в материале Planet Today.

Продажи обновленной модели в Европейском Союзе начнутся в третьем квартале 2018 года, о появлении кроссовера на российском рынке будет сообщено дополнительно.

Обновленные двигатели и новая дизель-гибридная силовая установка EcoDynamics+

Sportage теперь обладает более широкой гаммой двигателей. На смену 1,7-литровому дизельному двигателю CRDi (непосредственный впрыск топлива с общей топливной рампой) приходит новый экономичный дизельный агрегат ‘U3’ CRDi объемом 1,6 л. Он является самым экологически чистым дизельным двигателем, когда-либо производившимся KIA. Новый 1,6-литровый дизельный двигатель имеет два варианта форсировки - 115 и 136 л. с. Более мощные версии будут предлагаться с системой полного привода и семиступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Обновленный Sportage станет первой моделью KIA которая оснащается гибридной силовой установкой EcoDynamic+ с рабочим напряжением 48 В на основе двухлитрового дизельного двигателя. EcoDynamics+, за счет использования электрической энергии, обеспечивает дополнительную тягу при ускорении. Кроме того, новый стартер-генератор для мягко-гибридных силовых установок MHSG (Mild-Hybrid Starter-Generator) позволяет увеличить периоды, когда двигатель внутреннего сгорания при движении отключен. Таким образом удается снизить объем выбросов CO2 до 4% при испытаниях по правилам Всемирной гармонизированной тестовой процедуры для легковых автомобилей (WLTP).

EcoDynamics+ стала первым шагом в реализации объявленной KIA глобальной стратегии расширения выпуска силовых установок, использующих электрическую энергию. KIA стала первым автопроизводителем, предлагающим в своей линейке моделей полный спектр силовых агрегатов на альтернативных источниках энергии: гибрид, гибрид с подзарядкой от внешнего источника, полностью электрическую версию и 48-вольтовую дизель-гибридную силовую установку. К 2025 году KIA запустит в производство 16 различных автомобилей, использующих продвинутые силовые агрегаты. Появятся пять новых гибридных моделей, пять моделей с подзарядкой от внешнего источника и пять моделей, использующих исключительно электрическую энергию. В 2020 году будет представлен электромобиль на водородных топливных элементах.

Обновления в дизайне эффектного кроссовера KIA

Среди обновлений в экстерьере Sportage – новые передний и задний бамперы, передняя и задняя светотехника. Для кроссовера предусмотрены новые варианты дизайна колесных дисков в размерностях 16, 17 и 19 дюймов. Среди доступных опций – хромированная отделка дверных порогов и выполненные «под металл» передняя и задняя нижняя защита. В палитру цветов кузова добавлено пять новых оттенков.

Версия GT Line получила решетку радиатора, выполненную методом горячей штамповки и окрашенную в глянцевый черный цвет. Также отделку черным глянцем и серебром получили передняя и задняя защиты. На порогах дверей (включая дверь багажного отсека) появились вставки с отделкой темным хромом. Легкосплавные колесные диски размерности 19 дюймов, предлагающиеся исключительно для версии GT Line, имеют новый дизайн. Версию GT Line также можно отличить по двум выхлопным трубам, интегрированным в нижнюю часть заднего бампера, и обновленный вариант светодиодных противотуманных фар в стилистике «кубики льда» (ice cube).

Среди изменений в интерьере – новый дизайн руля и обновленная приборная панель, а также новый черно-серый вариант отделки салона. Для версии GT Line теперь также доступна новая черно-серая отделка сидений из кожи, а в качестве опции предлагается отделка из черной натуральной кожи с красными вставками.

Интеллектуальные системы безопасности и новые информационно-развлекательные системы

Обновленный Sportage оснащен новейшими системами помощи водителю, разработанными KIA: интеллектуальный круиз-контроль с возможностью полной остановки и возобновления движения, система кругового обзора Around View Monitor (AVM) для облегчения парковочных маневров, и система контроля внимания водителя Driver Attention Warning (DAW), помогающая предотвратить управление автомобилем в утомленном или рассеянном состоянии. Европейские потребители смогут выбрать одну из новых информационно-развлекательных систем KIA: с 7-дюймовым сенсорным экраном или новейшую систему с 8-дюймовым «безрамочным» дисплеем.

Продажи обновленной модели в Европейском Союзе начнутся в третьем квартале 2018 года. Информация о сроках выхода обновленного кроссовера KIA Sportage на российский рынок, как и о спецификациях для России, будет объявлена позднее.