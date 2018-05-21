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В ближайшие три года в Москве запустят производство беспилотных автомобилей

Понедельник, 21 Мая 2018 08:32
В ближайшие три года в Москве запустят производство беспилотных автомобилей Фото из открытых источников

В течение ближайших трех лет в столице России наладят выпуск беспилотных автомобилей. Автономные транспортные средства будут производиться на заводе  «Рено Россия» в Москве, с целью чего между правительством Москвы и производителем автомобилей было заключено соглашение. Об условиях соглашения рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов 17 мая.

 

Правительство Москвы подписало с ЗАО «Рено Россия» трехлетнее соглашение о финансировании увеличения производства транспортных средств компании на 20%. Помимо уже выпускаемых на предприятии автомобилей, в рамках соглашения планируется запуск линейки беспилотных автомобилей для использования на производствах.  

 

«В рамках соглашения планируется дальнейшее расширение модельного ряда, в том числе запуск беспилотных автомобилей, которые могут использоваться на производстве», - сказал Ефимов.

 

Первые беспилотные автомобили будут выпущены через 1-2 года.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости автомобиль
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