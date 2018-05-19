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KIA Stinger получил награду журнала Autocar

Пятница, 18 Мая 2018 16:48
KIA Stinger получил награду журнала Autocar Фото из открытых источников

Первый в истории бренда KIA автомобиль класса «гран-туризмо» – Stinger – удостоен ежегодной премии старейшего автомобильного издания в мире, британского журнала Autocar, в номинации «Меняющий правила игры» (Game Changer). Призом отмечается автомобиль, оказавший наиболее значительное влияние на рынок в текущем году. Церемония вручения наград состоялась в Сильверстоуне (Silverstone), Великобритания 15 мая 2018 года. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Проникнутый духом приключений и спорта в большей степени, чем какая-либо другая модель за всю историю бренда KIA, Stinger был удостоен почетной награды, за способность на равных соперничать с давно признанными в сегменте игроками. Новинка от KIA смогла выделиться на фоне конкурентов своим элегантным дизайном, динамикой и свойственной истинным представителям «гран-туризмо» изысканности.

 

Редактор журнала Autocar Марк Тисшо (Mark Tisshaw) прокомментировал решение жюри: «Если чего и не хватало раньше марке KIA - так это наличия модели, которую хотелось бы провожать взглядом со вздохом восхищения. Stinger GT – стал этим автомобилем. Он призван показать миру, что корейская марка стала той силой, с которой всем придется считаться, если речь заходит о создании автомобилей с захватывающим характером, ориентированных на динамику и спортивность. Имеющий классический характер автомобилей с приводом на заднюю ось Stinger стал достойным конкурентом для самых лучших моделей европейских производителей».

 

Шеф-дизайнер KIA Motors Europe Грегори Гийом (Gregory Guillaume) сказал на церемонии вручения наград: «Мы невероятно рады тому, что Stinger признан автомобилем «меняющим правила игры» по мнению Autocar. Stinger имеет особенное значение для всех, кто принимал участие в его создании, поэтому эта почетная награда – особенно ценна».

 

Представленный в январе 2017 года, KIA Stinger смог в корне изменить представление о марке KIA. Модель была создана на основе концепт-кара GT Concept, показанного в 2011 году, и призвана пробудить самые яркие воспоминания о классической эпохе легендарного класса «гран-туризмо». Stinger стал первой моделью бренда, относящейся к этой категории, и первой представленной на рынках Западной Европы моделью KIA с приводом на заднюю ось. Самая мощная версия GT оснащается двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Stinger является самой динамичной серийной моделью за всю историю KIA, он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,7 с.

 

Модель KIA Stinger доступна на российском рынке в трех уровнях и 6 вариантах комплектаций. Вариативность также заключается в возможности выбрать между версиями модели с турбированным двигателем рабочим объёмом 2,0 л мощностью 197 и 247 л.с. с или с двигателем V6 объёмом 3,3 л мощностью 370 л.с. Все версии фастбека  агрегатируются с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обладающей возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select). Базовая версия KIA Stinger доступна по цене 1 899 900 рублей.

 

С полной и подробной информацией о российской линейке KIA Stinger, финансовых продуктах разработанных для физических и юридических лиц, действующих специальных программах и специальных предложениях можно ознакомиться на официальном сайте www.kia.ru

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia
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