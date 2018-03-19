Renault создаст купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW‍

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Французский автомобилестроительный концерн Renault собирается представить амбициозную новинку в рамках грядущего Московского автомобильного салона — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, речь идет о купеобразном кроссовере, напоминающем своим силуэтом какой-нибудь, скажем, BMW X6.

Модель X6 от BMW, напомним, стала в свое время первым представителем нового класса купе-кроссоверов. Потеснить конкуренцию в этом сегменте и решили в руководстве Renault.

Предполагается, что купе-кросс от Renault начнет производиться в России в течение 2019-го года — автомобиль будет выпускаться на московских мощностях Renault. Со временем будет налажено производство новинки и в других странах, то есть, купе-кроссовер станет глобальной моделью.

Как и все машины Renault, которые производятся на территории Российской Федерации, новинка будет основана на технологической платформе B0. Первым автомобилем на этой платформе был Renault Logan.

Главная фишка грядущего купе-кроссовера — это, впрочем, не платформа, а экстерьер. Он будет в некоторой степени напоминать не только BMW X6, но и какой-нибудь купейный кросс от премиального бренда Infiniti.