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Renault создаст купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW‍

Понедельник, 19 Марта 2018 10:57
Renault создаст купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW‍ Фото из открытых источников

Французский автомобилестроительный концерн Renault собирается представить амбициозную новинку в рамках грядущего Московского автомобильного салона — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, речь идет о купеобразном кроссовере, напоминающем своим силуэтом какой-нибудь, скажем, BMW X6.

 

Модель X6 от BMW, напомним, стала в свое время первым представителем нового класса купе-кроссоверов. Потеснить конкуренцию в этом сегменте и решили в руководстве Renault.

 

Предполагается, что купе-кросс от Renault начнет производиться в России в течение 2019-го года — автомобиль будет выпускаться на московских мощностях Renault. Со временем будет налажено производство новинки и в других странах, то есть, купе-кроссовер станет глобальной моделью.

 

Как и все машины Renault, которые производятся на территории Российской Федерации, новинка будет основана на технологической платформе B0. Первым автомобилем на этой платформе был Renault Logan.

 

Главная фишка грядущего купе-кроссовера — это, впрочем, не платформа, а экстерьер. Он будет в некоторой степени напоминать не только BMW X6, но и какой-нибудь купейный кросс от премиального бренда Infiniti.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Renault

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