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Infiniti на «Конкурсе элегантности» в Амилия айленд: отдавая дань прошлому и предвосхищая будущее

Среда, 14 Марта 2018 14:29
INFINITI на «Конкурсе элегантности» в Амилия айленд: отдавая дань прошлому и предвосхищая будущее Фото из открытых источников

В рамках традиционного фестиваля классических автомобилей на острове Амилия во Флориде INFINITI представит два концепт-кара: ретрофутуристичный родстер на электротяге Prototype 9, а также Q Inspiration, приоткрывающий завесу тайны над завтрашним дизайном бренда.

 

Дань уважения смелости и гениальности тех, кто создавал гоночные автомобили на заре популярности автоспорта, Prototype 9 пытается представить, как бы мог выглядеть автомобиль INFINITI для серии Гран-при 40-х годов прошлого века. Выполненный с применением материалов и технологий прошлого, Prototype 9 в тоже время намекает и на будущее - прежде всего передовой, полностью электрической силовой установкой. Концепт-кар Prototype 9 - это ярчайшее воплощение таланта, фантазий и возможностей INFINITI, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Концепт-кар INFINITI Q Inspiration, недавно представленный на «Международном североамериканском автошоу» в Детройте (NAIAS-2018), предлагает по-новому взглянуть на саму концепцию классического седана. Удлиненный силуэт и купеобразный профиль Q Inspiration представляют свежий взгляд INFINITI на эволюцию премиальных седанов, а также намекают на новый дизайнерский язык так называемой «эры передовых силовых агрегатов».

 

Кроме того, Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co и главный дизайнер обоих прототипов, войдет в число специалистов приглашенных для обсуждения завтрашнего дня автомобиля в свете активного развития электрических технологий и систем автономного вождения.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Infiniti Новости

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