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Новый кроссовер от Ravon представят в августе 2018 года‍

Вторник, 13 Марта 2018 11:00
Новый кроссовер от Ravon представят в августе 2018 года‍ Фото из открытых источников

Автопроизводителей, у которых в 2018 году все еще нет кроссоверов в модельной линейке, как бы и не существует — решили в руководстве узбекского автомобильного бренда Ravon и все-таки создали вседорожник. Новый автомобиль, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, будет представлен широкой публике в рамках Московского международного автомобильного салона.

 

Последний, если что, традиционно проходит в столице Российской Федерации в конце лета, так что ждать премьеру кроссовера от Ravon предстоит еще несколько месяцев.

 

Что же будет представлять собой кросс от Ravon? Согласно предварительной информации, речь идет о несколько перелицованной версии популярной модели Chevrolet Tracker. Так что если хотите узнать побольше о грядущем кроссовере Ravon, то ознакомьтесь с техническими спецификациями "Трекера".

 

Бренд "Равон" появился на российском рынке летом 2016-го года, сменив марку Uz-Daewoo. Владелец бренда — компания GM Uzbekistan. В данный момент на авторынке России представлены четыре автомобиля Ravon — хэтч R2, седан Nexia R3, Ravon R4 и Gentra.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Ravon

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