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На автосалоне в Женеве больше не будет девушек-моделей

Понедельник, 05 Марта 2018 14:39
На автосалоне в Женеве больше не будет девушек-моделей Фото из открытых источников

Крупные международные экспозиции все чаще проходят без привлечения девушек-моделей, которые при помощи своей яркой и вызывающей внешности традиционно привлекали внимание к стендам. По пути отказа от моделей, кажется, пошла и автоиндустрия — пишет издание Motor1, по данным которого, некоторые участники грядущего мотор-шоу в Женеве уже заявили об отказе от моделей.

 

"О времена, о нравы! Зачем еще ехать на автошоу, если не для того, чтобы фотографировать полуобнаженных моделей? О технических характеристиках сто двадцать пятого по счету рестайлинга популярного автомобиля можно узнать и с сайта производителя", — примерно вот такие настроения царят в стане профессиональных посетителей автомобильных экспозиций.

 

Возникновению ситуации, которая привела к отказу от моделей, поспособствовала история с хештегом #MeToo и вот это вот всё. В современном мире уже не модно быть объектом чьего-то желания, используемым, к тому же, в рекламных целях.

 

"Вы что, какие модели, нет конечно же! Времена нынче уже не те", — прокомментировали информацию представители японского бренда Nissan. Другой японский бренд — Toyota — тоже не будет использовать моделей на мотор-шоу в Женеве.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Женева

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