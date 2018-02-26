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Альфа-Лизинг составил рейтинг самых популярных в России тягачей по итогам 2017 года

Понедельник, 26 Февраля 2018 16:21
Альфа-Лизинг составил рейтинг самых популярных в России тягачей по итогам 2017 года Фото из открытых источников

ГК Альфа-Лизинг, входящая в топ-10 отечественных лизинговых компаний, составила рейтинг самых популярных среди российского бизнеса «тягачей».

 

По итогам продаж 2017 года набольшей популярностью пользовались тягачи российского производства – марки КАМАЗ 36%, вторыми и далее по популярности стали европейские марки: DAF 29%, MAN 12%, MersedesBenz 10%, Volvo 6%, Scania 2%, Renault 3% и Iveco 2%. Замыкает рейтинг белорусская марка МАЗ, набравшая менее 2%. Так марки китайского и корейского происхождения меньше всего пользуются популярностью, их совокупная доля менее 1%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

При этом доля техники, произведенной на территории РФ составила 62%, потому что модели Volvo FH и FM, MersedesBenz Axor и Actross и МАН TGS, TGX, TGL, TGA и TGM производятся на территории России.

 

В рейтинге моделей лидирующее место занимает европейская марка DAF, заработавшая репутацию надежной и долговечной техники, способной пройти в полтора – два раза больше километража без дополнительного ремонта. 

 

Среди моделей российского производства, лидируют КАМАЗ 5490 и 6520, занимающие совокупно 33% от общего объёма реализованной техники за 2017 год. Нидерландская DAF – XF (в различных комплектациях) занимает 28%, немецкие грузовики MAN TGX и TGS в совокупности занимают 12%. Практически такой же популярностью пользуется их соотечественник MersedesBenz – Actros, занимая 10% рейтинга.

 

«Безусловно на рост доли отечественной техники сыграл ряд факторов – это и субсидии государства, и совершенствование модельной линейки, и высокая ремонтопригодность, по сравнению с зарубежными аналогами. Ослабление рубля также сыграло в пользу производителей КАМАЗ и МАЗ, по сравнению с подорожавшими, как в стоимости, так и в обслуживании, европейскими моделями. Все чаще мы наблюдаем картину, когда клиенты предпочитают формировать парк оптимизируя его между российской техникой и более дорогой, но надежной европейской, стараясь таким образом минимизировать свои риски», - дополнил Александр Голанков ГК Альфа-Лизинг.

 

В отборе участвовали грузовики класса «тягач», являющиеся самыми востребованными в виду многофункциональности модели и возможностей для оптимизации под нужны различных производств и бизнес-задач, в портфеле компании Альфа-Лизинг за 2017 год.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости рейтинг

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