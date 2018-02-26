Команда Renault Sport Formula One Team представила автомобиль для нового сезона чемпионата мира F1

Поклонники F1, наконец, смогли поближе познакомиться с новейшим гоночным автомобилем Renault R.S. 18, который примет участие в чемпионате мира по гонкам «Формулы-1» сезона-2018.
Во время эффектной презентации при помощи высокотехнологичного голографического оборудования специалисты и болельщики смогли во всех подробностях изучить детализированное изображение автомобиля с новыми дизайном, модернизированной конструкцией и модифицированной фирменной ливреей.
Новый Renault R.S. 18 это уже третья разработка Renault Sport Formula One Team c тех пор как в 2016 году заводская команда вернулась в чемпионат мира с полноценной гоночной программой. Новый автомобиль представляет собой всесторонне усовершенствованную версию шасси, работа над которым велась на протяжении 2017-го совместно с инженерами INFINITI. В числе главных улучшений модернизированная подвеска и переработанная аэродинамика, обеспечивающая большую прижимную силу. Кроме того, новый R.S. 18 оснащается ставшей обязательной с нынешнего сезона системой защиты кокпита известной как «гало», а также обтекателем моторного отсека соответствующего регламенту 2018 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Основой силового агрегата нового R.S. 18 станет 1,6-литровый турбодвигатель V6 Renault R.E. 18, прошедший всестороннею программу испытаний в техцентре Вири-Шатийон. В нынешнем сезоне, когда команды обязаны на протяжении целого сезона использовать всего три двигателя внутреннего сгорания и не больше двух мотор-генераторов (MGU-K) и двух аккумуляторных блоков, вопросы надежности и ресурса элементов силовой установки выходят на первый план.
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