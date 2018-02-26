Понедельник 26 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Команда Renault Sport Formula One Team представила автомобиль для нового сезона чемпионата мира F1

Команда Renault Sport Formula One Team представила автомобиль для нового сезона чемпионата мира F1

Понедельник, 26 Февраля 2018 15:28
Команда Renault Sport Formula One Team представила автомобиль для нового сезона чемпионата мира F1 Фото из открытых источников

Поклонники F1, наконец, смогли поближе познакомиться с новейшим гоночным автомобилем Renault R.S. 18, который примет участие в чемпионате мира по гонкам «Формулы-1» сезона-2018.

 

Во время эффектной презентации при помощи высокотехнологичного голографического оборудования специалисты и болельщики смогли во всех подробностях изучить детализированное изображение автомобиля с новыми дизайном, модернизированной конструкцией и модифицированной фирменной ливреей.  

 

Новый Renault R.S. 18 это уже третья разработка Renault Sport Formula One Team c тех пор как в 2016 году заводская команда вернулась в чемпионат мира с полноценной гоночной программой. Новый автомобиль представляет собой всесторонне усовершенствованную версию шасси, работа над которым велась на протяжении 2017-го совместно с инженерами INFINITI. В числе главных улучшений модернизированная подвеска и переработанная аэродинамика, обеспечивающая большую прижимную силу. Кроме того, новый R.S. 18 оснащается ставшей обязательной с нынешнего сезона системой защиты кокпита известной как «гало», а также обтекателем моторного отсека соответствующего регламенту 2018 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Основой силового агрегата нового R.S. 18 станет 1,6-литровый турбодвигатель V6 Renault R.E. 18, прошедший всестороннею программу испытаний в техцентре Вири-Шатийон. В нынешнем сезоне, когда команды обязаны на протяжении целого сезона использовать всего три двигателя внутреннего сгорания и не больше двух мотор-генераторов (MGU-K) и двух аккумуляторных блоков, вопросы надежности и ресурса элементов силовой установки выходят на первый план.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Renault Новости

Главное за сутки
России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии Правительство Сирии готово предоставить максимальные льготы российским компаниям, собирающимся участвовать в восстановлении экономики страны, заявил посол республики в России Рияд Хаддад. «Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания…
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию В послании, с которым президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию первого марта, будут присутствовать традиционные оценки работы власти, а также перспективы на будущее — заявил сегодня пресс-секретарь…
Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Британская полиция прокомментировал взрыв в Лестере. Пока ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, заявили в полиции, и попросили воздержаться от спекуляций на эту тему (смотрите…

Читайте также
Арсен Егиазарян: как не стать жертвой мошенников при продаже автомобиля через автосалон Арсен Егиазарян: как не стать жертвой мошенников при продаже автомобиля через автосалон Чтобы зарабатывать большие деньги, тем более в Москве, многие недобросовестные люди прибегают к различным способам заработка не без помощи обмана. В настоящей статье речь пойдет об автосалонах и их жертвах,…
Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов Приобретая кроссовер с мыслями о его дальнейшей перепродаже, вам стоит обратить внимание на перечень вседорожников, которые, как выяснили компетентные эксперты, можно продать на вторичном рынке максимально выгодно — пишет автомобильное…
Avito и РОАД объединили базы данных автомобилей Avito и РОАД объединили базы данных автомобилей Avito и Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объединяют усилия для развития единой базы данных по проверке истории автомобилей. В результате комплексной сделки проекты «Автотека» и НБДА объединены. Единая база будет…
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу сегодня, 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только…
Фото
Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов

Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может...

Видео

 

Закрытие Олимпиады 2018 

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.