Презентован новый INFINITI QX50 на совершенно новой платформе

QX50 построен на новой платформе с передним расположением двигателя и передним приводом. Рассчитанная на универсальное применение, платформа устанавливает в классе компактных премиальных внедорожников новые стандарты качества, жесткости кузова и простора в салоне.
Новая платформа рассчитана как на переднеприводные, так и на полноприводные агрегаты фирменной трансмиссии Intelligent AWD. Компоновка платформы очень рациональная, что делает QX50 лучшим в классе по размерам салона и багажника. Она также обеспечила прирост клиренса нового QX50 до 218 мм без потерь для внутреннего пространства.
Платформа нового QX50, самая жесткая в сегменте, позволяет автомобилю успешно противостоять деформации и вибрациям, а компонентам передней и задней подвески, рулевого управления и тормозов работать наилучшим образом. Новая передняя подвеска типа McPherson настроена на быстрые реакции при маневрах, а ее геометрия обеспечивает стабильность на скоростных прямых, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
INFINITI впервые использует метод, при котором компоненты первых прототипов подвески смоделированы и изготовлены с помощью 3D-принтера. Трехмерная печать ускорила создание опытных образцов и упростила процесс разработки.
Новые амортизаторы улучшают управляемость и гарантируют комфортабельное движение, устраняя вибрации и снижая нежелательные колебания кузова. В амортизаторных стойках установлен подвижный клапан, который снижает «эластичность» управления – задержку между поворотом руля и реакцией автомобиля, и одновременно улучшает демпфирование неровностей на уровне колес. В поворотах клапан увеличивает жесткость амортизатора для снижения кренов кузова и быстрых откликов на повороты руля. При равномерном прямолинейном движении жесткость амортизаторов уменьшается, обеспечивая комфортную езду. Новые амортизаторы будут доступны даже в базовой комплектации автомобиля.
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