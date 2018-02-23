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Презентован новый INFINITI QX50 на совершенно новой платформе

Четверг, 22 Февраля 2018 16:17
Презентован новый INFINITI QX50 на совершенно новой платформе Фото из открытых источников

QX50 построен на новой платформе с передним расположением двигателя и передним приводом. Рассчитанная на универсальное применение, платформа устанавливает в классе компактных премиальных внедорожников новые стандарты качества, жесткости кузова и простора в салоне.

 

Новая платформа рассчитана как на переднеприводные, так и на полноприводные агрегаты фирменной трансмиссии Intelligent AWD. Компоновка платформы очень рациональная, что делает QX50 лучшим в классе по размерам салона и багажника. Она также обеспечила прирост клиренса нового QX50 до 218 мм без потерь для внутреннего пространства.

 

Платформа нового QX50, самая жесткая в сегменте, позволяет автомобилю успешно противостоять деформации и вибрациям, а компонентам передней и задней подвески, рулевого управления и тормозов работать наилучшим образом. Новая передняя подвеска типа McPherson настроена на быстрые реакции при маневрах, а ее геометрия обеспечивает стабильность на скоростных прямых, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

INFINITI впервые использует метод, при котором компоненты первых прототипов подвески смоделированы и изготовлены с помощью 3D-принтера. Трехмерная печать ускорила создание опытных образцов и упростила процесс разработки.

 

Новые амортизаторы улучшают управляемость и гарантируют комфортабельное движение, устраняя вибрации и снижая нежелательные колебания кузова. В амортизаторных стойках установлен подвижный клапан, который снижает «эластичность» управления – задержку между поворотом руля и реакцией автомобиля, и одновременно улучшает демпфирование неровностей на уровне колес. В поворотах клапан увеличивает жесткость амортизатора для снижения кренов кузова и быстрых откликов на повороты руля. При равномерном прямолинейном движении жесткость амортизаторов уменьшается, обеспечивая комфортную езду. Новые амортизаторы будут доступны даже в базовой комплектации автомобиля.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Infiniti Новости

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