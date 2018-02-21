Агентство «Gold Stream» - победитель в номинации «Лучшее клиентское событие»

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Проект «Русские сезоны MICHELIN» агентства «Gold Stream» стал победителем в номинации «Лучшее клиентское событие» по версии Best Experience Marketing Awards, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Наш проект был номинирован сразу на две номинации: «Лучшая креативная концепция» и «Лучшее клиентское событие». Я мечтала об этой победе, и мы ее получили» – сказала Наталья Авдеева, генеральный директор агентства «Gold Stream».

Почему русские сезоны?

В честь 110-летия компании Michelin мы создали уникальную концепцию, близкую по духу клиентам компании, высокообразованным людям, для которых словосочетание «Русские сезоны» - не пустой звук. Именно с «Русскими сезонами» Сергей Павлович Дягилев приехал в Париж и покорил его. Они имели невероятную популярность в Европе и повлияли на художественный процесс XX века. Что такое искусство? Это движение, атмосфера удовольствия.

А что такое шины от лидера? Это точно такое же движение, атмосфера удовольствия, безопасность. Такие параллели мы и провели между высоким русским искусством и настоящим искусством создания шин Michelin. Объединив две идеи, мы создали слоган: «Искусство безопасности на дорогах».