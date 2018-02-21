Арсен Егиазарян: как не стать жертвой мошенников при продаже автомобиля через автосалон

Фото из открытых источников

Чтобы зарабатывать большие деньги, тем более в Москве, многие недобросовестные люди прибегают к различным способам заработка не без помощи обмана. В настоящей статье речь пойдет об автосалонах и их жертвах, а также истории, основанной на реальном случае.

Собственник автомобиля, который решает продать свой автомобиль, первым делом размещает объявление о продаже своего автомобиля в интернете. Если у него очень дорогой автомобиль или автомобиль, который в силу определенных причин не пользуется особым спросом, или он планирует выручить за свой автомобиль значительно больше денег, чем рыночная стоимость данного автомобиля с учетом характеристик и года выпуска, то у собственника автомобиля могут возникнуть трудности с продажей автомобиля. Тогда одним из вариантов для собственника становится продажа автомобиля через автосалон.

Во всех крупных автосалонах Москвы работает много компаний, бизнес, как правило, четко выстроен. У одного хозяина может быть сразу несколько компаний в крупном автосалоне, занимающемся продажами автомобилей с пробегом. Но встретить автосалон, который работает абсолютно честно, без обмана, довольно-таки непросто.

Сами автосалоны на сайтах по продаже автомобилей ищут подходящие автомобили, звонят собственникам и предлагают выкупить автомобиль. Относительно стоимости выкупа определенности нет, так как необходим осмотр технического и юридического состояния автомобиля. Так делают большинство менеджеров автосалонов, которые ищут клиентов, чтобы продавать автомобиль через автосалон и получать комиссию.

Реальный случай из жизни одного собственника автомобиля, который случился в Москве. Собственник после разговора по телефону с менеджером автосалона пригнал автомобиль в малоизвестный автосалон, который располагался в крупном автосалоне в Москве. После осмотра автомобиля ему предложили поставить автомобиль на продажу у них в автосалоне, при этом менеджер заверил, что в течение нескольких дней они продадут автомобиль по той цене, которую указал собственник. Далее был предложен к подписанию договор, и менеджер пояснил клиенту, что договор, по своей сути, формальный, и никакого значения он не имеет.

Часто собственники допускают серьезную ошибку и попадают в ловушку автосалона именно в этот момент. Клиент подписывает договор и акт приема-передачи автомобиля, после чего оставляет автомобиль, ключи и документы на автомобиль в автосалоне.

В обещанные менеджером сроки автомобиль не продается, проходит неделя, потом вторая. Собственник приехал в автосалон, чтобы забрать автомобиль. Тут уже началось самое интересное: менеджер компании сообщил, что ими были понесены расходы на предпродажную подготовку автомобиля, организация криминалистического исследования автомобиля, размещение информации об автомобиле на сайте, расходы за хранение автомобиля на площадке автосалона и другие услуги, а кроме того, за досрочный возврат автомобиля необходимо оплатить существенный штраф. В совокупности это составляет достаточно серьезную сумму, с которой собственник никак не планировал расставаться. Собственник начал недоумевать, как так получилось? Тогда менеджер открыл договор и показал в тексте договора на пункты, которые не были прочитаны клиентом при передаче автомобиля. Таким образом, автосалон убедил клиента подождать, пока на автомобиль не найдется покупатель (причем срок реализации в договоре может быть прописан до нескольких месяцев, в течение которого невозможен досрочный возврат автомобиля).

В результате собственник остался ни с чем, без автомобиля и без денег. Как это возможно? Все просто: собственник в один день приехал в автосалон проверить, стоит ли его автомобиль на площадке. И обнаружил, что ни компании, ни менеджеров, ни тем более его автомобиля в автосалоне нет. После выяснения обстоятельств оказалось, что компания арендовала помещение в здании крупного автосалона, а после того как договор аренды закончился, они переехали. Автосалон пропадл, сайт исчез, контактные телефоны вне зоны доступа сети. Ну а что касается автомобиля, то с большой долей вероятности его могли загнать в гараж, а там на разборку. Собственник обратился в правоохранительные органы, а также в суд для взыскания ущерба.

Обращение в суд в данном случае был формальностью, так как договор был заключен собственником автомобиля с неким обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным по адресу, в котором массово зарегистрированы юридические лица.

Всего вышеуказанного можно было избежать, если бы собственник автомобиля внимательно изучил некоторые пункты договора, что позволило бы ему остановиться и не оставлять свой автомобиль в автосалоне.

В связи с увеличением подобных случаев каждый собственник автомобиля, который все-таки решил продавать свой автомобиль через автосалон, должен насторожиться, если заметит следующие вещи в работе автосалона.

Менеджер автосалона звонит по объявлению на сайте в интернете и заверяет, что автосалон готов выкупить автомобиль по хорошей цене. Тут нужно понимать, что перед менеджером стоит задача заставить собственника автомобиля приехать именно в их автосалон.

В договоре много сомнительных пунктов, штрафов, ответственности собственника автомобиля. Нормальные автосалоны работают прозрачно: если собственник решит забрать обратно свой автомобиль, то проблем у него не возникнет, и штрафов больших платить не придется, максимум только расходы за предпродажную подготовку автомобиля в разумных пределах, и никаких расходов за размещение автомобиля на стоянке и других штрафов – это более чем необоснованно.

Сайт компании создан недавно, это должно очень насторожить.

В интернете имеются отрицательные отзывы о компании. Об этом можно узнать, получив визитку от менеджера и посмотрев в интернете отзывы о данной компании.

Договор от имени автосалона заключает общество с ограниченной ответственностью, у которого по юридическому адресу зарегистрировано много организаций. Это можно узнать в интернете – на сегодняшний день много открытых ресурсов с данной информацией. Можно, конечно, предположить, что юридическое лицо находится в бизнес-центре, в котором присутствуют многочисленные организации. В этом случае можно у менеджера автосалона поинтересоваться, имеются ли у автосалона еще адреса расположения офиса или площадок. После получения информации от менеджера желательно проверить информацию. Не лишним будет проехать по адресу официальной регистрации юридического лица, который можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы по ИНН или ОГРН. Если по указанному адресу найти компанию не удалось, это основание для уменьшения доверия к автосалону.

Данное обстоятельство означает, что в случае спора или закрытия автосалона по адресу регистрации компанию невозможно будет найти.

Более надежным будет для собственника обращение в крупные автосалоны, которые долгое время существуют на рынке и дорожат своей репутацией.

К вопросу выбора автосалона нужно подойти очень внимательно, аккуратно и осторожно, иначе существует большой риск потерять автомобиль и деньги.

Егиазарян Арсен, адвокат