Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

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Приобретая кроссовер с мыслями о его дальнейшей перепродаже, вам стоит обратить внимание на перечень вседорожников, которые, как выяснили компетентные эксперты, можно продать на вторичном рынке максимально выгодно — пишет автомобильное издание the-avto.ru

Специалисты, сконцентрировавшиеся на определении оптимальных для перепродажи кроссоверов, отмечают, что транспортные средства этого класса в целом являются весьма выгодным приобретением, если рассматривать их с учетом перспективы дальнейшей продажи. Эксперты, при этом, говорят, что чем более дорогим является автомобиль, тем более интенсивно будет падать его стоимость в будущем.

Лидером рейтинга является кросс Mazda CX-5. Его, по словам специалистов, можно продать за 97% от первоначальной стоимости. На второй строке рейтинга расположился бестселлер Toyota RAV4 (94.7%) а замыкает тройку лидеров Suzuki Jimny, который можно перепродать за 93.7% от стоимости.

Если вы надумаете продавать недавно приобретенный кроссовер Honda CR-V, то можно рассчитывать на 92% от цены. Такой же процент у Subaru Forester.

Следом расположились вседорожники Chery Tiggo 5 (83.3%), Ford Kuga (83.2%), Nissan Juke (83%) и Nissan X-Trail (81.1%).