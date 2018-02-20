Avito и РОАД объединили базы данных автомобилей

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Avito и Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объединяют усилия для развития единой базы данных по проверке истории автомобилей. В результате комплексной сделки проекты «Автотека» и НБДА объединены. Единая база будет развиваться под брендом «Автотека».

Пользователям сайта Autoteka.ru теперь доступен наиболее полный сервис по проверке истории эксплуатации автомобилей. В объединенной базе содержится информация о более чем 40 млн. автомобилей, при этом данные о 7 млн. машин уникальны и недоступны в других источниках. «Автотека» объединяет информацию из существующих официальных баз данных, например, федеральной нотариальной палаты (реестр залогов), а также многих других достоверных источников: бюро кредитных историй, официальных дилеров, импортёров и производителей авто, независимых станций технического обслуживания, банков и страховых компаний. Отчет можно получить указав VIN-номер на сайте Autoteka.ru или непосредственно на «Avito Авто», просмотрев интересующее объявление, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Цель развития единой базы данных – обеспечение прозрачности рынка автомобилей с пробегом и привлечение новых покупателей. Участие в проекте «Автотека» дилерского сообщества подчеркивает его значимость и позволяет расширить объем данных, доступных пользователям сервиса. Эта уникальная информация поможет принять верное решение перед покупкой и сократит риски приобретения некачественного автомобиля», - комментирует Сергей Литвиненко, руководитель «Avito Авто».

Техническую и технологическую поддержку, обогащение базы данных осуществляет Avito. РОАД будет способствовать развитию проекта в части взаимодействия с госорганами, регуляторами, производителями и дилерами.

«Единая база НБДА и Автотеки - это уникальный инструмент для формирования цивилизованного вторичного рынка продаж. Каждый дилер может использовать новую «Автотеку» как драйвер для увеличения продаж автомобилей с пробегом. Участие официальных дилеров с предоставлением данных для обогащения базы- это гарантия покупки автомобиля с пробегом без фальсификации данных, то есть прозрачного вторичного рынка», - сообщает Олег Мосеев, президент Ассоциации РОАД, отмечая при этом высокий профессионализм компании «КарОператор», которой удалось в крайне сжатые сроки создать базу данных НБДА на старте проекта и наполнить ее уникальной информацией.

«Автотека» - сервис, разработанный сайтом объявлений о продаже автомобилей «Avito Авто». В 2017 году через «Avito Авто» было продано 2,2 миллиона автомобилей – это 41% от общего объема вторичного рынка и на 37% больше, чем было реализовано на первичном рынке. На сегодняшний день на «Avito Авто» размещено самое большое количество объявлений в категории – более 720 тысяч. Треть из них проверены «Автотекой».