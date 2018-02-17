На заброшенном складе для вещей обнаружили новый Corvette 2009 года

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Уникальная история произошла в Соединенных Штатах Америки, где на каком-то ничем не примечательном складе обнаружился практически новенький Chevrolet Corvette Z06, произведенный в 2009 году.

Судя по одометру, "Корвет" проехал всего 1150 километров. Это, как сообщают нашедшие автомобиль люди, делает его машиной с самым маленьким среди экземпляров этой модели пробегом.

"Мы нашли его в заброшенном боксе на складе. VIN-номер не числится в базе угнанных машин, так что эта тачка не в розыске, не волнуйтесь. Документов, правда, нет, но и стартовая цена аукциона, как вы видите, просто смешная", — указано в описании лота на eBay.

Последняя ставка на лот — пятьдесят семь тысяч долларов США. Это действительно очень немного, если учесть, что речь идет вполне себе о суперкаре. В котором, между прочим, даже поменяли все технические жидкости. На машине, правда, появилось несколько царапин после транспортировки, но они довольно незначительные. В остальном же — это действительно практически новый Chevrolet Corvette Z06, который каким-то совершенно невообразимым образом был никому не нужен в течение нескольких лет.