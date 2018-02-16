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Новые правила техосмотра в России вступили в силу

Пятница, 16 Февраля 2018 08:30
Новые правила техосмотра в России вступили в силу Фото из открытых источников

Правительство РФ внесло изменения в правила прохождения техосмотра. Постановление премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

 

В соответствии с документом, запрещается допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля — в частности, при подтекании рабочей жидкости в системе ГУР. Также ввозится запрет на установку «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок» на рассеиватели фар, и проверяется наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

 

Помимо этого, для успешного прохождения техосмотра автомобиль, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, отныне должен быть оснащен аптечкой.

 

Тем же постановлением запрещается эксплуатировать автомобиль, если зимняя шипованная резина установлена не на всех колесах, пишет Лента.ру.

 

Согласно данным ГИБДД, в 2017 году в России из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, это на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

 

В 2012 году функции проверки автомобилей забрали у ГИБДД и доверили частным операторам. Вместо талона техобслуживания были введены диагностические карты, контролировать которые должны страховщики при выдаче полиса ОСАГО.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Техосмотр Россия

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