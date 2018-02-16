Новые правила техосмотра в России вступили в силу

Правительство РФ внесло изменения в правила прохождения техосмотра. Постановление премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.
В соответствии с документом, запрещается допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля — в частности, при подтекании рабочей жидкости в системе ГУР. Также ввозится запрет на установку «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок» на рассеиватели фар, и проверяется наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Помимо этого, для успешного прохождения техосмотра автомобиль, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, отныне должен быть оснащен аптечкой.
Тем же постановлением запрещается эксплуатировать автомобиль, если зимняя шипованная резина установлена не на всех колесах, пишет Лента.ру.
Согласно данным ГИБДД, в 2017 году в России из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, это на 18,5 процента больше, чем годом ранее.
В 2012 году функции проверки автомобилей забрали у ГИБДД и доверили частным операторам. Вместо талона техобслуживания были введены диагностические карты, контролировать которые должны страховщики при выдаче полиса ОСАГО.
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