Сделано в Европе: инновационный KIA Ceed нового поколения

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KIA Motors представляет новое поколение модели Ceed, официальная мировая премьера которого состоится на Женевском Международном автосалоне 6 марта 2018 года. Это уже третье поколение модели. Оно должно усилить присутствие бренда KIA в европейском сегменте «С». Новый Ceed, как и прежний, разработан в Европе и будет производиться на заводе KIA в Словакии.

С момента старта производства cee’d первого поколения в декабре 2006 года на заводе KIA в Словакии с конвейера сошло уже более 1,3 млн автомобилей этого семейства. Производство второго поколения было начато в 2012 году, и объем его выпуска превысил 640 000 автомобилей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

К запуску третьего поколения модели приурочено и обновленное обозначение. Вместо прежнего названия cee’d модель получила имя Ceed. Это слово – аббревиатура от «Community of Europe, with European Design», подчеркивающая суть модели: автомобиль для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном.

Как и предшественник, новое поколение модели полностью создавалось во Франкфурте-на-Майне. Над новинкой работал европейский коллектив дизайнеров и инженеров. Выпуск нового Ceed будет осуществляться на заводе KIA в словацком городе Жилина (Žilina), где также производится KIA Sportage.

Операционный директор KIA Motors Europe Майкл Коул (Michael Cole) представляет новинку: «На протяжении более чем десятилетия KIA cee’d являлся важнейшей составляющей уверенного роста продаж бренда на всей территории Европы. Вывод на рынок в 2006 году модели, созданной специально для европейских клиентов, стал ключевым моментом в истории нашей марки. Имея столь надежный исторический фундамент, новое поколение Ceed предлагает по-настоящему современный и при этом узнаваемый дизайн, самые передовые технологии, повышающие безопасность, комфорт и удобство эксплуатации. Новые двигатели и подвеска делают этот автомобиль более увлекательным в управлении и дарят настоящее удовольствие за рулем. Ceed станет одним из самых инновационных автомобилей в своем сегменте».

Более значительная роль Ceed в европейском сегменте «С»

В 2017 году на сегмент «С» пришлось 22% всех европейских продаж автомобилей. Этот сегмент традиционно является одним из двух наиболее значительных по объемам продаж. На нынешнее поколение модели cee’d в 2017 году пришлось 16% всех продаж KIA в Европе. С момента запуска производства в 2012 году, второе поколение cee’d, наряду с кроссовером Sportage, неизменно являлось одним из наиболее востребованных на европейских рынках моделей марки.

Майкл Коул комментирует рыночную ситуацию: «В 2006 году рыночная доля KIA в Европе составляла приблизительно 1,5%. К 2017 году она достигла 3,0%1. С выводом на рынок cee’d – ежегодные продажи KIA в Европе более чем удвоились: с 225 000 автомобилей в 2006 году до 472 000 в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы планируем достичь продаж более чем 500 000 автомобилей ежегодно. Таким образом, семейство моделей Ceed будет одним из основных факторов, обеспечивающих уверенное развитие бренда KIA еще долгие годы и оставаться одним из наших наиболее успешных предложений во всем модельном ряду».

Спортивный дизайн нового поколения Ceed

Дизайн нового KIA Ceed создавался в европейском центре стиля бренда во Франкфурте-на-Майне (Германия), под руководством шеф-дизайнера европейского подразделения Грегори Гийома (Gregory Guillaume) и шеф-дизайнера KIA Петера Шрайера (Peter Schreyer). Спортивный и эмоциональный дизайн Ceed во многом перекликается с обликом фастбека Stinger. Новое поколение Ceed выглядит более уверенным, его дизайн одновременно и эмоционален, и предельно точен в исполнении.

Новый Ceed – ниже и шире предшественника, имеет больший задний свес. Более спортивного облика удалось добиться за счет смещения силуэта кабины назад. На смену закругленным очертаниям прежнего поколения пришли прямые линии. Решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра» (tiger nose) стала шире, а воздухозаборники расположены ниже. Также для новинки предлагаются светодиодные дневные ходовые огни в стиле «кубиков льда» (ice cubes) – это узнаваемое развитие решения, разработанного в свое время для моделей GT и GT-Line. При взгляде на автомобиль в профиль острые прямые линии визуально увеличивают длину капота, при этом новый Ceed выглядит более высоким.

Новая модель также имеет широкую заднюю стойку крыши. Это дизайнерское решение не только стало отличительной визуальной чертой всех моделей KIA в последние годы, но и дополнительно усиливает эффект смещенной назад кабины. Помимо этого, новый дизайн предусматривает и новые очертания верхней линии бокового остекления: теперь она представляет из себя плавную дугу-полумесяц. Яркие светодиодные задние дневные габаритные огни делают Ceed более заметным и узнаваемым на дороге. Великолепно гармонирующий с прямыми линиями кузова небольшой спойлер на задней кромке крыши добавляет уверенности облику Ceed.

С момента начала производства новый пятидверный хэтчбек Ceed будет предлагаться в 12 цветах кузова2. Для новой модели также предусмотрен выбор колесных дисков разных размерностей, в разных вариантах дизайна: 15-дюймовые стальные, 16-дюймовые стальные или легкосплавные, а также двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «ограненный алмаз».

Салон нового Ceed стал еще более выверен в плане эргономики. Для новой модели адаптирована архитектура салона, характерная для всех современных автомобилей KIA: горизонтальное зонирование передней панели обеспечивает более проработанный дизайн салона. Также подобный дизайн обеспечивает больший простор, ощущение более открытого пространства для переднего пассажира, предлагает больше места в области ног и лучший обзор вперед.

Передняя панель визуально и функционально разделена на две горизонтальные зоны. В верхней расположился «всплывающий» сенсорный экран информационно-развлекательной системы, а в нижней – органы управление аудиосистемой и системой вентиляции, отопления и кондиционирования. В отделке интерьера в большей, чем ранее, пропорции использованы высококачественные материалы мягкие на ощупь «Soft Touch». За счет этого создается ощущение изысканного премиального салона. Некоторые поверхности имеют отделку «под металл» или «матовый хром», клиентам также предложен выбор отделки сидений тканью, искусственной кожей или высококачественной натуральной кожей. В качестве опции также предлагается кожаная отделка руля и рукоятки рычага переключения передач.

Новый Ceed построен на основе новой платформы KIA – К2. Автомобиль стал на 20 мм шире (1800 мм) и на 23 мм ниже (1447 мм) предшественника. Колесная база не изменилась и по-прежнему составляет 2650 мм, однако передний свес стал короче на 20 мм (880 мм), а задний увеличился на 20 мм (780 мм). Новая платформа обеспечила более эффективную компоновку Ceed. Багажник стал объемнее (395 л), увеличился запас места в области плеч задних пассажиров, для передних пассажиров обеспечено больше пространства в области головы, а посадка водителя стала ниже.

Разработан для европейских дорог

Конструкция нового Ceed разрабатывалась специально для дорог Европы, с максимальным учетом привычек и потребностей европейских покупателей. Ходовые качества и управляемость новой модели настраивались так, чтобы Ceed стал лучше своего предшественника в плане динамики и интересного для водителя характера управляемости. Новая, полностью независимая подвеска обеспечивает более быстрые и легкие реакции на действия рулем. На это же направлено использование пружин и амортизаторов с обновленными характеристиками, более «короткой» рулевой рейки. Доводка ходовых качеств проводилась на самом разнообразном наборе дорожных покрытий. Удалось добиться того, что автомобиль остается комфортным, при этом обеспечивая водителю более уверенный контроль в поворотах, имея лучшую стабильность при движении на высоких скоростях.

Для нового Ceed предусмотрена широкая гамма двигателей, созданных с учетом самых разнообразных требований владельца. Будут предложены бензиновые двигатели: обновленная версия популярного трехцилиндрового силового агрегата KIA с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,0 T-GDI (его мощность составляет 120 л. с.), и новый двигатель T-GDI с рабочим объемом 1,6 л. Этот двигатель приходит на замену прежнему атмосферному 1,6 GDI. Новый 1,4 T-GDI семейства Kappa имеет мощность 140 л. с. – на 4% больше, чем у предшественника, несмотря на меньший рабочий объем. Также, за счет использования турбонаддува, обеспечена более широкая полка крутящего момента, что делает новый двигатель отзывчивее в разных режимах движения, и при этом более экономичным. Также будет предложен и 100-сильный бензиновый двигатель 1,4 л с распределенным впрыском топлива (MPI).

Еще один двигатель, предусмотренный для Ceed – абсолютно новый дизельный двигатель U3. Он разработан с учетом новых, более жестких требований экологического стандарта Euro 6d TEMP, и не только соответствует им, но и превосходит. Новый двигатель U3 1,6 CRDi (система впрыска топлива с общей рампой) использует технологию активного управления выхлопом с селективным каталитическим нейтрализатором (SCR), что позволило существенно снизить количество вредных выбросов. За счет этого новый двигатель имеет лучшие показатели по выбросу СО2, сажи и NOx, чем прежние дизельные силовые агрегаты KIA. Крутящий момент нового дизельного двигателя 1,6 л составляет 280 Н*м, мощность может быть ограничена на уровне 115 или 136 л. с.

Все двигатели будут предлагаться в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией, а для нового 1,4-литрового бензинового T-GDI и 1,6-литрового дизельного CRDi предусмотрено также агрегатирование с семиступенчатой преселективной трансмиссией KIA с двумя сцеплениями.

Технологические инновации делают новинку еще более совершенной

Инновации – основа нового KIA Ceed. Выйдя на рынок, новая модель должна стать самым высокотехнологичным автомобилем в своем классе.

В салоне предлагается обширный набор технологических решений, призванных повысить комфорт для пассажиров и удобство эксплуатации автомобиля. Сенсорный экран мультимедийной системы может иметь размерность 5, 7 или 8 дюймов. Клиенты будут иметь возможность выбора высококачественной аудиосистемы JBL Premium, в которой используется технология восстановления звукового сигнала Clari-Fi. Такие системы как беспроводное подключение смартфонов по Bluetooth, автоматическое управление светом и бесключевой доступ в салон – являются стандартным оснащением новой модели.

Система выбора режимов настроек Drive Mode Select позволит адаптировать характер автомобиля в соответствии со своими водительскими предпочтениями. Предусмотрены режимы «Обычный» (Normal) и «Спортивный» (Sport). Водитель может использовать систему Drive Mode Select для регулировки усилия на руле, в каждом из режимов предусмотрена и немного иная настройка характеристик двигателя. В режиме Normal основной акцент сделан на большую экономичность, в нем ниже необходимое усилие на руле. В режиме Sport предусмотрены лучшие реакции на действия педалью газа, более быстрый разгон – как с места, так и при ускорении на ходу. Соответствующим образом подстраивается и рулевое управления – на руле появляется более высокая нагрузка, а реакции на действия водителя рулем становятся более острыми.

Более удобной делает эксплуатацию нового Ceed в холодное время года предлагающееся в качестве опции полностью обогреваемое лобовое стекло. Клиенты также будут иметь возможность выбрать такие опции, как беспроводная зарядка смартфонов, подогреваемые и вентилируемые передние сиденья, доступен и обогрев задних сидений.

Для Ceed новый дизайн получили светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL), сохранившие стилистику «кубиков льда» (ice cube). Ранее такое решение предлагалось только для версий GT и GT-Line, теперь такими огнями оснащаются все версии в семействе моделей Ceed. Причем если ранее светодиодные ходовые огни монтировались в передний бампер, то теперь они интегрированы с основными блок-фарами. В качестве опции теперь также доступна и полностью светодиодная головная оптика.

Дополнительную защиту водителя и пассажиров обеспечивают современные системы помощи водителю, использующие высокотехнологичные решения для снижения опасности столкновения. Среди опций будут Ассистент управления лучом дальнего света НВА (High Beam Assist), система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning), ассистент поддержания движения в полосе LKA (Lane Keeping Assist), а также система предупреждения о риске фронтального столкновения FCW (Forward Collision Warning) с ассистентом предотвращения фронтальных столкновений FCAA (Forward Collision-Avoidance Assist)

Впервые для моделей KIA в Европе, новый Ceed будет доступен с ассистентом движения в полосе LFA (Lane Following Assist) – системой автономного пилотирования второго уровня. Ассистент движения в полосе отслеживает в потоке транспортные средства, движущиеся перед Ceed, а также определяет достаточные интервалы в других полосах для безопасного перестроения, которое позволило бы иметь больший простор в условиях плотного потока или пробки. Эта система отслеживает дорожную разметку и благодаря этому может поддерживать движение Ceed в пределах своей полосы по автостраде, контролируя разгон, торможения и действия рулевого управления и следуя за движущимся впереди транспортным средством. Данная система использует внешние датчики для поддержания безопасной дистанции перед автомобилем, она способна работать в диапазоне скоростей от 0 до 130 км/ч.

В качестве дополнительного оборудования будут предлагаться Интеллектуальный круиз-контроль SCC (Smart Cruise Control) с возможностью полной остановки и возобновления движения, система мониторинга слепых зон BSCW (Blind Spot Collision Warning), система контроля за поперечным движением позади автомобиля RCTCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning), интеллектуальный парковочный ассистент SPA (Smart Parking Assist), а также функция распознавания пешеходов и функция тактильных предупреждающих сигналов на руле для для системы FCAA.

Новый Ceed также будет оснащаться системой динамического управления шасси KIA VSM. Эта система обеспечивает стабильность автомобиля в торможении и при прохождении поворотов, осуществляя управление электронной стабилизацией автомобиля (ESC) в случае потери сцепления колес с покрытием.

Премьера и старт продаж

Официальная мировая премьера нового поколения KIA Ceed состоится на Женевском Международном автосалоне 6 марта 2018 года. Там же KIA впервые представит второй вариант кузова, предлагаемый для данного семейства моделей.

Продажи нового Ceed на территории Европы начнутся в конце второго квартала 2018 года. Информация о сроках выхода нового поколения Ceed на российский рынок, как и о спецификациях для России, будет объявлена позднее.