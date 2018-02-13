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Лексус публично представит обновленный кроссовер UX на Женевском автосалоне

Вторник, 13 Февраля 2018 19:55
Лексус публично представит обновленный кроссовер UX на Женевском автосалоне Фото из открытых источников

Слухи и разговоры о том, что компания Lexus серьезно работает над обновлением своего же детища – кроссовера UX среди автомобилистов и экспертов авторынка ходили давно. Вначале об этом заявил журналист одного из авторитетных в Европе бизнес журнала. Но, наконец-то, эти слухи были подтверждены практически официально и представителем Норвежского отдела Лексуса, который заявил, что в нынешнем году на Женевском автосалоне – выставке Geneva Motor Show 2018 компания Lexus действительно планирует представить обновленную модель своего кроссовера UX. Он же сообщил, что обновленная модель, как и ее предшественники, является автомобилем премиум класса.

 

Из этого же источника стало известно, что компания в нынешнем году планирует произвести всего до 2 тыс. обновленных кроссоверов Lexus UX. Однако для компании в целом этого будет достаточно, чтобы перешагнуть условную отметку в 100 тыс. единиц автомобилей этой модели, проданных в Европе.

 

Концептуальная версия Лексуса UX была впервые предъявлена автопроизводителем на Парижском автосалоне. В разработке автомобиля самое активное участие приняла европейская студия ED2, которая предложила построить его на платформе GA-C – аналогичной платформе TNGA у Toyota. Подобная платформа использовалась и при создании моделей таких автомобилей, как Prius и C-HR.

 

Конструкторы производителя пока широко не афишируют слишком подробную информацию об обновленной модели кроссовера UX. Однако эксперты автомобильного рынка предполагают, что, скорее всего, в его серийной версии будут использованы решения, которые Toyota применяла при создании модели C-HR. Говорят и о предположительных размерах этого практически нового автомобиля: 4400×1800×1560 мм, что, несомненно, очень близко к габаритам кроссовера.

 

Заметим, что японским брендом Lexus уже зарегистрированы в патентном ведомстве Европы наименования UX 200, UX 250 и UX 250h. Однако известно, что пока кроссовер будет, как и прежде, оснащаться 2-х литровым 4-х цилиндровым двигателем 8AR-FTS с турбонаддувом, способным развивать максимальную мощность в 238 л.с.

 

По мнению же экспертов вполне возможно и появление кроссовера UX с 2,5-литровым бензиновым двигателем DFE, который будет поддерживаться электрическим блоком, поскольку гибридные автомобили весьма популярны в Европе.

 

Новый UX скоро можно будет купить и в Москве! http://lexus-kuntsevo.ru/ - официальный дилер Лексус в России.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Авто  

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