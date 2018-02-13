Появились фото роскошной версии Lada Vesta президента АвтоВАЗа

Фото из открытых источников

Специально для генерального директора крупнейшего отечественного автомобилестроительного концерна "АвтоВАЗ" Николя Мора разработали особую версию седана Lada Vesta — модификацию Signature.

Lada Vesta Signature, по данным тематического портала the-avto.ru, отличается от обыкновенной "Весты" не только удлиненным кузовом, но и некоторыми другими уникальными "фишками".

У автомобиля, в частности, нет сплошного заднего сидения — конструкторы "АвтоВАЗа" заменили его на два отдельных кресла, выполненных, как отмечается, в роскошной стилистике. Между креслами, при этом, присутствует широкий подлокотник. Кроме того, в салоне "Весты" Signature есть и другие новшества — например, система защиты от вибрации, а также усиленное шумоподавление.

Фотографии Lada Vesta Signature, появившиеся в открытом доступе, были сделаны примерно месяц назад, на проводимом ежегодно мероприятии "Рождественские чемпионские гонки", которое осуществляется в Самарском регионе.

Предполагается, что Signature будет выпускаться серийно. Но вот когда машину запустят в серию — неизвестно. Зато известно, что в движение она будет приводиться 1.8-литровым 122-сильным движком.