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Появились фото роскошной версии Lada Vesta президента АвтоВАЗа

Вторник, 13 Февраля 2018 14:51
Появились фото роскошной версии Lada Vesta президента АвтоВАЗа Фото из открытых источников

Специально для генерального директора крупнейшего отечественного автомобилестроительного концерна "АвтоВАЗ" Николя Мора разработали особую версию седана Lada Vesta — модификацию Signature.

 

Lada Vesta Signature, по данным тематического портала the-avto.ru, отличается от обыкновенной "Весты" не только удлиненным кузовом, но и некоторыми другими уникальными "фишками".

 

У автомобиля, в частности, нет сплошного заднего сидения — конструкторы "АвтоВАЗа" заменили его на два отдельных кресла, выполненных, как отмечается, в роскошной стилистике. Между креслами, при этом, присутствует широкий подлокотник. Кроме того, в салоне "Весты" Signature есть и другие новшества — например, система защиты от вибрации, а также усиленное шумоподавление.

 

Фотографии Lada Vesta Signature, появившиеся в открытом доступе, были сделаны примерно месяц назад, на проводимом ежегодно мероприятии "Рождественские чемпионские гонки", которое осуществляется в Самарском регионе.

 

Предполагается, что Signature будет выпускаться серийно. Но вот когда машину запустят в серию — неизвестно. Зато известно, что в движение она будет приводиться 1.8-литровым 122-сильным движком.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости LADA Vesta новости

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