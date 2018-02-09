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Премьера кроссовера KIA SP Concept на выставке AutoExpo 2018 в Индии

Пятница, 09 Февраля 2018 13:00
Премьера кроссовера KIA SP Concept на выставке AutoExpo 2018 в Индии Фото из открытых источников

На выставке AutoExpo 2018 в Индии состоялась мировая премьера концептуального компактного кроссовера KIA SP Concept. Вместе с новинкой на стенде KIA также были представлены 16 моделей линейки бренда.

 

Концепт-кар SP Concept дает представление о том, какие модели смогут увидеть клиенты KIA, когда компания начнет розничные продажи в Индии во второй половине 2019 года. Эта модель выполнена в соответствии с глобальной политикой KIA по созданию автомобилей, максимально адаптированных к условиям конкретных рынков, вкусов и потребностей клиентов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

SP Concept выглядит смело и ярко, при этом в нем сразу узнают характерные черты автомобилей KIA. Смелые и рельефные линии объединили фирменную стилистику KIA «Улыбка тигра» (“tiger nose”) с рядом футуристических штрихов. Среди подобных решений, например, оформление светотехники. Новинка обращена в первую очередь к молодому поколению клиентов, которое ожидает от автомобиля идеального сочетания изящной внешности, технологичности и практичности.

 

Шеф-дизайнер KIA Motors Петер Шрайер (Peter Schreyer) представляет новинку: «В последние годы особой популярностью в Индии пользуются кроссоверы и внедорожники. Мы рассчитываем, что наш кроссовер сможет совершить прорыв на местном рынке, задав новые стандарты благодаря сочетанию комфорта, как у седанов, и управляемости на любых типах дорог. Пока это еще концепт-кар, некоторые решения здесь нарочито гипертрофированы, но серийный автомобиль будет иметь лишь незначительные отличия от того, что вы видите».

 

Генеральный директор KIA Motors India (KMI) Шим Кукхён (Kookhyun Shim) прокомментировал экспозицию: «Компания KIA Motors рада приступить к работе в Индии, которая, как ожидается, в этом году вырвется на пятое место среди всех экономик мира1. По прогнозам, Индия также за несколько лет станет одним из крупнейших автомобильных рынков мира. И мы намерены стать частью этой истории успеха».

 

На стенде KIA на автосалоне AutoExpo 2018 также были представлены модели Picanto, Rio2 (глобальная версия), Stonic3, Cerato, Cee’d, Soul EV4, Cadenza5, Stinger, Mohave, Sorento Prime6, Sportage, Grand Carnival7, Niro Plug-In Hybrid8, Optima Hybrid9.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia

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