KIA представит новое поколение Сeed

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На Женевском Международном автосалоне 2018 года впервые будет представлено новое поколение KIA Ceed. Вместе с пятидверным хэтчбеком состоится мировая премьера еще одного варианта кузова.

Новый Ceed, как и прежде, разработан в Европе и будет производиться на заводе KIA в Словакии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Третье поколение модели предложит клиентам наиболее современные технологии и новую линейку двигателей. Облик модели стал солиднее и спортивнее, а ходовые качества в еще большей степени порадуют поклонников активного вождения.

Работой над дизайном нового KIA Ceed занимался европейский центр стиля KIA, расположенный ао Франкфурте-на-Майне. В основу дизайнерских решений легли штрихи, формировавшие облик нового спортивного фастбека Stinger. Это позволило кардинально обновить внешность Ceed. Ходовые качества и управляемость модели поднялись на еще более высокий уровень по сравнению с предшественником.

Новое поколение модели также получило измененное имя. Вместо прежнего обозначения cee’d теперь используется Ceed. И это не просто слово, а аббревиатура со вполне конкретным смыслом: Community of Europe, with European Design («Для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном»).

Продажи KIA Ceed на территории Европы стартуют во втором квартале 2018 года. Информация о запуске в России будет представлены позднее.