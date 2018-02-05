Эксперты назвали самые красивые автомобили в мире в 2017 году

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Специалисты в области автомобильной промышленности представили рейтинг самых красивых транспортных средств, появившихся на рынке в прошлом году.

Красота — это, безусловно, понятие очень и очень субъективное, так что стоит понимать, что в представленном рейтинге присутствуют автомобили, красивые по мнению вполне конкретных людей. То есть о какой-то объективной красоте говорить, конечно же, нельзя.

Но вернемся к, собственно, рейтингу. Лидирующую позицию в нем, по данным тематического информационного ресурса the-avto.ru, занимает купе Alpine А110. Эту машину, как отмечают специалисты, презентовали прошлой весной на автомобильной экспозиции в Швейцарии.

Вторая строка рейтинга принадлежит кроссоверу X2 от баварского автомобилестроительного концерна BMW.

А на третьем месте расположился кроссовер DS7 Crossback от французского автогиганта Citroen.

Кроме основного рейтинга из трех позиций, специалисты отметили Vision Concept Coupe — концептуальную модель, которую компания Mazda представила широкой общественности осенью 2017-го года.