Испытан крайним севером: Toyota Hilux установила новый рекорд для книги Гинесса

23 января 2018 года два полноприводных пикапа Toyota Hilux в штатном оснащении установили новый рекорд Гиннесса, добравшись до самой северной населённой точки России – посёлка Диксон.
Экспедиции, стартовавшей 13 января в Норильске, пришлось столкнуться с суровыми условиями Крайнего Севера.
Температура воздуха опускалась до -57 градусов, которые на фоне шквальных порывов ветра в 17 м/с ощущались как -70. В столь экстремальных условиях прекращали работу нефтегазовые компании, дизельные подстанции, объявлялась частичная эвакуация жителей.
Все эти сложности не помешали пикапам Toyota Hilux подтвердить свою репутацию надежных, крепких автомобилей с высокими внедорожными способностями. Два автомобиля, оснащенные 4-цилиндровыми турбодизельными двигателями объемом 2,4 и 2,8 литра мощностью 150 и 177 л. с. соответственно, с честью выдержали сложнейшее испытание Севером, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Богдан Булычев, руководитель экспедиции:
«Это путешествие стало очередной проверкой на прочность для всей нашей команды. Сильные метели, трассы, пролегавшие по гладкому льду, и даже высокая вероятность встречи с белым медведем, следы и лежку которого мы заметили, – все это не остановило нас на пути к цели.
Наша команда справилась, в чем немалая заслуга двух пикапов Toyota Hilux. Все вместе мы смогли преодолеть 1 000 километров в сложных условиях полярной ночи и экстремально низких температур».
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