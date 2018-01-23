Опубликован ТОП-10 самых дорогих автомобилей 2017 года

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Автомобильные эксперты сформировали топ самых дорогих машин, реализованных в прошедшем году. Материал, посвященный десятке невероятно дорогих автомобилей, появился на страницах тематического издания the-avto.ru.

По данным сайта, рейтинг самых дорогих автомобилей 2017-го года был составлен на основе результатов аукционных торгов, состоявшихся в течение года.

На первом месте топа красуется гоночный болид Aston Martin DBR1, построенный в 1956 году. Машину с богатой историей гоночных побед продали за рекордные двадцать два с половиной миллионов долларов.

Вторую строку рейтинга оккупировало не менее знаковое транспортное средство — автомобиль с индексом 250 GT LWB от Ferrari. Представитель легендарной серии Competizione Spider ушел с молотка за почти восемнадцать миллионов американских долларов, что, согласитесь, тоже очень и очень внушительная сумма.

Третье место рейтинга принадлежит экземпляру модели F1 от McLaren, который был продан за пятнадцать с половиной миллионов долларов. Следом расположились машины от Bugatti и Peugeot, за каждую из которых выручили более семи миллионов. В рейтинге, кроме того, присутствуют авто от FIAT, Pagani, Talbot, Jaguar и Mercedes.