KIA Stinger и новый Sorento Prime переданы в официальный парк теннисного турнира Australian Open 2018

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После эффектного путешествия протяженностью 1700 км состоялась церемония передачи автомобилей KIA в официальный парк престижного теннисного турнира Australian Open.

Победитель турниров «Большого шлема» (Wimbledon и US Open) Ллейтон Хьюитт (Lleyton Hewitt) проехал за рулем нового фастбека класса «Гран Туризмо» KIA Stinger от Брисбена до Мельбурна, где вместе с глобальным послом бренда KIA, действующей первой ракеткой мира и победителем шестнадцати турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем вручил организаторам Australian Open символические ключи от автомобилей для официального парка турнира 2018 года. В этом году KIA предоставила оргкомитету 120 автомобилей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Организаторам было передано 60 новых флагманских кроссоверов KIA Sorento Prime1, 60 минивэнов KIA Carnival2, а также харизматичный Stinger. Эти автомобили уже осуществляют перевозки игроков, официальных лиц и VIP-гостей на Australian Open, который проходит в Мельбурне с 15 по 28 января.

«Турнир Australian Open – фантастическое событие для миллионов поклонников тенниса во всем мире, – отметил операционный директор KIA Motors Australia Дэмиен Мередит (Damien Meredith). – И для KIA это удачная возможность ассоциироваться с одним из лучших спортивных событий Австралии уже 17 лет».

«Первым признаком того, что приближается Australian Open, традиционно становится появление по всему Мельбурну автомобилей KIA из официального парка турнира, которые перевозят лучших теннисистов мира, – говорит генеральный директор компании-организатора Tennis Australia Крейг Тили (Craig Tiley). – Мы гордимся нашим долгосрочным партнерством с KIA и очень рады получить автомобили этой марки, ставшие важной составляющей успешного проведения Australian Open».

В этом году сотрудничеству KIA и Australian Open исполняется 17 лет. За это время автомобили KIA проехали более 6 миллионов километров, осуществляя поездки теннисистов и официальных лиц турнира. В этом году традиция продолжается. Более 300 официальных водителей турнира Australian Open вновь совершат тысячи поездок в течение турнира, суммарная протяженность которых превысит 300 000 километров.