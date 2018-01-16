В КНДР создали собственный автомобиль «Нэнара» с кондиционером

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Принято считать, что в Северной Корее все настолько плохо, что ее население видит современные автомобили только на картинках в книгах о счастливом будущем, а в реальности по дорогам страны Чучхе ездят переделанные из советских паровозов пепелацы, в топки которых бросают неудачных младенцев и уран. Это не так. В стране производятся вполне современные транспортные средства, например, под маркой "Нэнара".

В модельной линейке которой, как стало известно из официального пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении у "Ленты", присутствуют легковые автомобили, минивэны, большие пассажирские автобусы и небольшие грузовики.

По данным производителя, автомобили марки "Нэнара" расходуют от сорока двух до пятидесяти граммов топлива на километр пути. Это — легковые и пассажирские. В грузовиках расход несколько выше — около пятидесяти восьми граммов на километр.

Максимальная скорость, развиваемая машинами "Нэнара", составляет от ста двадцати до ста восьмидесяти километров в час. В общем, не автомобили, а сказка. Особенно если учесть тот факт, что они комплектуются, например, системами кондиционирования, сервоприводами руля, электростеклоподъемниками, парковочными радарами и прочими высокотехнологичными вещами.