Четверг 11 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год

Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год

Среда, 10 Января 2018 11:44
Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год Фото из открытых источников

Эксперты автомобильного рынка опубликовали рейтинг транспортных средств, которые представлены на российском авторынке, однако почему-то не пользуются сколько-нибудь значительной популярностью. Рейтингом самых непопулярных в Российской Федерации машин поделился тематический портал the-avto.ru

 

По данным которого, среди самых невостребованных у отечественных автолюбителей транспортных средств доминируют машины китайского и американского производства.

 

Самой непопулярной моделью был признан минивэн Chrysler Pacifica. Автомобиль официально продается в РФ с октября 2017-го года, однако на данный момент было реализовано всего два экземпляра модели.

 

Вторую строку этого необычного рейтинга оккупировала модель Emgrand GT от китайского автомобилестроителя Geely. За восемь последних месяцев 2017-го года в России было продано тридцать четыре таких автомобиля.

 

На третьем месте обосновался Ssang Yong Tivoli, который разошелся тиражом в сорок три экземпляра.

 

Среди других непопулярных в РФ автомобилей эксперты выделяют Peugeot 2008, Infiniti Q60 и Haval Coupe H6.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости рейтинг

Главное за сутки
Михаил Державин скончался на 82 году жизни Михаил Державин скончался на 82 году жизни Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Как пишут РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон будет…
Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Беспилотники, которые атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом заявили 10 января в Минобороны РФ. "Запуск…
США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку В США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета…

Читайте также
Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год Эксперты автомобильного рынка опубликовали рейтинг транспортных средств, которые представлены на российском авторынке, однако почему-то не пользуются сколько-нибудь значительной популярностью. Рейтингом самых непопулярных в Российской Федерации машин поделился тематический портал the-avto.ru…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.