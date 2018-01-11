Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год

Эксперты автомобильного рынка опубликовали рейтинг транспортных средств, которые представлены на российском авторынке, однако почему-то не пользуются сколько-нибудь значительной популярностью. Рейтингом самых непопулярных в Российской Федерации машин поделился тематический портал the-avto.ru
По данным которого, среди самых невостребованных у отечественных автолюбителей транспортных средств доминируют машины китайского и американского производства.
Самой непопулярной моделью был признан минивэн Chrysler Pacifica. Автомобиль официально продается в РФ с октября 2017-го года, однако на данный момент было реализовано всего два экземпляра модели.
Вторую строку этого необычного рейтинга оккупировала модель Emgrand GT от китайского автомобилестроителя Geely. За восемь последних месяцев 2017-го года в России было продано тридцать четыре таких автомобиля.
На третьем месте обосновался Ssang Yong Tivoli, который разошелся тиражом в сорок три экземпляра.
Среди других непопулярных в РФ автомобилей эксперты выделяют Peugeot 2008, Infiniti Q60 и Haval Coupe H6.
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