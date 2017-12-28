Volkswagen отзывает в России 16 тысяч Polo Sedan и 10 тысяч Skoda Rapid

В России началась программа отзыва автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.
Планируется отозвать порядка 16 тысяч авто марки Polo Sedan, а также почти 10 тысяч Skoda Rapid. Причина такого решения кроется в возможных проблемах с буксировкой автомобиля. Под отзыв попадают только те автомобили, которые были проданы в 2017 году.
"Отзывать автомобили приходится из-за некачественно сваренной буксировочной проушины, которая вложена в комплект бортового инструмента. При ее использовании возникает вероятность ее обрыва", - сообщили в Росстандарте.
Компания Volkswagen бесплатно заменит эти проушины.
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