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Volkswagen отзывает в России 16 тысяч Polo Sedan и 10 тысяч Skoda Rapid

Четверг, 28 Декабря 2017 13:42
Volkswagen отзывает в России 16 тысяч Polo Sedan и 10 тысяч Skoda Rapid Фото из открытых источников

В России началась программа отзыва автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.

 

Планируется отозвать порядка 16 тысяч авто марки Polo Sedan, а также почти 10 тысяч Skoda Rapid. Причина такого решения кроется в возможных проблемах с буксировкой автомобиля. Под отзыв попадают только те автомобили, которые были проданы в 2017 году.

 

"Отзывать автомобили приходится из-за некачественно сваренной буксировочной проушины, которая вложена в комплект бортового инструмента. При ее использовании возникает вероятность ее обрыва", - сообщили в Росстандарте.

 

Компания Volkswagen бесплатно заменит эти проушины.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости отзыв Volkswagen

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