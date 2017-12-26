Дилер Audi в РФ отзывает почти две тысячи машин из-за вероятности возгорания

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ООО "Фольксваген Груп Рус", которое является дилером Audi на территории Российской Федерации, сообщает об отзыве 1 880 экземпляров моделей Audi A4, A5 и Q5. Причина, по которой была инициирована отзывная кампания — отказ одного из элементов климатической установки, в результате которого может произойти возгорание.

Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на официальном сайте Росстандарта. В ведомстве отмечают, что отзыв касается транспортных средств, которые были приобретены в период 2011-2016 годов.

"Речь идет о высокой вероятности поломки дополнительного нагревательного элемента климатической системы. В отдельных случаях указанная неисправность может приводить даже к возгораниям", — говорят в Росстандарте.

Владельцам автомобилей Audi, которые попадают под отзыв, следует обратиться в авторизованные сервисные центры для проведения ремонтных работ.

Специалисты заменят проблемный нагревательный элемент, а также обновят программное обеспечение климатической установки. Все работы, как особенно подчеркивают представители Росстандарта, будут осуществляться бесплатно.