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Дилер Audi в РФ отзывает почти две тысячи машин из-за вероятности возгорания

Вторник, 26 Декабря 2017 11:56
Дилер Audi в РФ отзывает почти две тысячи машин из-за вероятности возгорания Фото из открытых источников

ООО "Фольксваген Груп Рус", которое является дилером Audi на территории Российской Федерации, сообщает об отзыве 1 880 экземпляров моделей Audi A4, A5 и Q5. Причина, по которой была инициирована отзывная кампания — отказ одного из элементов климатической установки, в результате которого может произойти возгорание.

 

Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на официальном сайте Росстандарта. В ведомстве отмечают, что отзыв касается транспортных средств, которые были приобретены в период 2011-2016 годов.

 

"Речь идет о высокой вероятности поломки дополнительного нагревательного элемента климатической системы. В отдельных случаях указанная неисправность может приводить даже к возгораниям", — говорят в Росстандарте.

 

Владельцам автомобилей Audi, которые попадают под отзыв, следует обратиться в авторизованные сервисные центры для проведения ремонтных работ.

 

Специалисты заменят проблемный нагревательный элемент, а также обновят программное обеспечение климатической установки. Все работы, как особенно подчеркивают представители Росстандарта, будут осуществляться бесплатно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Audi

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