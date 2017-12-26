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Правление "Камаза" продлило полномочия директора Когогина на четыре года

Вторник, 26 Декабря 2017 10:03
Правление &quot;Камаза&quot; продлило полномочия директора Когогина на четыре года Фото из открытых источников

Совет директоров Камского автомобильного завода принял решение, согласно которому полномочия гендиректора автомобилестроительного предприятия Сергея Когогина будут продлены еще на четыре года.

 

Соответствующее сообщение появилось сегодня на официальном сайте "КАМАЗа".

 

"Настоящим распоряжением предлагаем председателю совета директоров публичного акционерного общества "КАМАЗ" Чемезову Сергею Викторовичу осуществить подписание трудового соглашения с Когогиным Сергеем Анатольевичем. Договор, который будет подписан от имени ПАО, сохранит положение Когогина", — говорится в сообщении совета директоров "КАМАЗа".

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости КАМАЗ

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