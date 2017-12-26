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KIA примет участие в Московском Международном Автосалоне 2018

Понедельник, 25 Декабря 2017 15:38
KIA примет участие в Московском Международном Автосалоне 2018 Фото из открытых источников

Компания KIA Motors Rus примет участие в 19-м Московском Международном Автосалоне (ММАС 2018), который пройдет 29 августа – 9 сентября 2018 года в выставочном центре «Крокус Экспо».

 

В 2018 году KIA Motors Rus представит широкой публике самый быстрый автомобиль в истории марки Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок, которые могут быть продемонстрированы посетителям ММАС 2018, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов отметил:

 

«Одним из основных преимуществ бренда KIA является широкая и регулярно обновляемая модельная линейка. В 2018 году она составит уже 12 автомобилей. И мы считаем, что Московский Международный Автосалон – отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки. KIA как иностранный автомобильный бренд №1 в России просто не может пропустить такое важное событие».

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia

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