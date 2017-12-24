Проект Toyota и Яндекс.Авто отмечен премией "Время инноваций-2017"

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Автомобили Toyota с встроенной платформой Яндекс.Авто признаны лучшим инновационным решением года в категории автомобильной промышленности премии «Время инноваций – 2017».

Toyota – первый автомобильный бренд в России, интегрировавший Яндекс.Авто в штатные головные устройства серийных моделей.

С момента запуска было продано уже более 1500 автомобилей Camry и RAV4 с предустановленным Яндекс.Авто, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Компания ООО «Тойота Мотор» стала лауреатом седьмой ежегодной премии «Время инноваций – 2017». Старт производства автомобилей Camry и RAV4, с интегрированной платформой Яндекс.Авто, был признан самым передовым проектом 2017 года в категории «Автомобильная промышленность».