Проект Toyota и Яндекс.Авто отмечен премией "Время инноваций-2017"

Автомобили Toyota с встроенной платформой Яндекс.Авто признаны лучшим инновационным решением года в категории автомобильной промышленности премии «Время инноваций – 2017».
Toyota – первый автомобильный бренд в России, интегрировавший Яндекс.Авто в штатные головные устройства серийных моделей.
С момента запуска было продано уже более 1500 автомобилей Camry и RAV4 с предустановленным Яндекс.Авто, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Компания ООО «Тойота Мотор» стала лауреатом седьмой ежегодной премии «Время инноваций – 2017». Старт производства автомобилей Camry и RAV4, с интегрированной платформой Яндекс.Авто, был признан самым передовым проектом 2017 года в категории «Автомобильная промышленность».
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