Четверг 03 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Армия США наращивает численность реактивной артиллерии
﻿

Армия США наращивает численность реактивной артиллерии

Четверг, 03 Января 2019 13:51
Армия США наращивает численность реактивной артиллерии Фото из открытых источников

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки для так называемого противостояния агрессии с российской стороны имеет планы по увеличению численности личного состава и наращиванию боевого потенциала артиллерийских войск. Об этом сообщается в заметке "Армия Соединённых Штатов усовершенствует артиллерийские установки" из издания "Jane's Defence Weekly".

 

Из размещённых на американском сайте госзаказов сведений следует, что вооружённые силы США могут в ближайшее время заключить два контракта с фирмой Lockheed Martin (LM). Один из них предусматривает передачу во владение 343 боевых машин (БМ) М142 реактивной системы (РС) HIMARS. Согласно второму, компания обязуется обслуживать и модернизировать 385 БМ М270/М270А1 РС MLRS, превратив их в итоге в М270A2.

 

Контракт, касающийся усовершенствования БМ РС MLRS, как сообщается, обеспечит срок их службы до середины 21 века.

 

В начале осени 2018 года представители LM также заключили контракт, согласно которому должны быть поставлены 24 БМ М142 РС HIMARS. Срок исполнения – до середины 2022 года, стоимость составила 289 миллионов долларов.

 

К данному моменту американские вооружённые силы имеют в распоряжении 375 БМ М142 РС HIMARS. В строю в 2018 году были 363. Система HIMARS применяет не только ракеты GMLRS, но и ATACMS. Дальность действия вторых превышает дальность действия первых на 150-250 километров. Есть планы по увеличению радиуса полёта ракет до расстояний свыше 500 километров.

 

В 2018 году в вооружённых силах Соединённых Штатов Америки (включая резервы) состояли 222 БМ М270А1 РС MLRS. Можно легко понять, что находящийся на стадии замысла контракт, предусматривающий усовершенствование 385 БМ MLRS (преобразование в М270А2), говорит о стремлении поставить в строй ещё большее число систем MLRS.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Армия   Теги Новости
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось…
В первый день Нового года скончался Крис Кельми В первый день Нового года скончался Крис Кельми Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. "Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник…
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру. На борту находится луноход,…
Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1». Со своей стороны отмечу, если уж…
Читайте также
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Какие новинки российская армия получит в 2019-м году Какие новинки российская армия получит в 2019-м году В рамках госзаказа в 2019 году в ряды Российской армии и флота должна поступить на боевую службу крупная партия новейшей и усовершенствованной военной техники. В федеральном бюджете 2019 года предусмотрены…
Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и…
Тема дня
Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказ...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки "Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки
Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.