Армия США наращивает численность реактивной артиллерии

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Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки для так называемого противостояния агрессии с российской стороны имеет планы по увеличению численности личного состава и наращиванию боевого потенциала артиллерийских войск. Об этом сообщается в заметке "Армия Соединённых Штатов усовершенствует артиллерийские установки" из издания "Jane's Defence Weekly".

Из размещённых на американском сайте госзаказов сведений следует, что вооружённые силы США могут в ближайшее время заключить два контракта с фирмой Lockheed Martin (LM). Один из них предусматривает передачу во владение 343 боевых машин (БМ) М142 реактивной системы (РС) HIMARS. Согласно второму, компания обязуется обслуживать и модернизировать 385 БМ М270/М270А1 РС MLRS, превратив их в итоге в М270A2.

Контракт, касающийся усовершенствования БМ РС MLRS, как сообщается, обеспечит срок их службы до середины 21 века.

В начале осени 2018 года представители LM также заключили контракт, согласно которому должны быть поставлены 24 БМ М142 РС HIMARS. Срок исполнения – до середины 2022 года, стоимость составила 289 миллионов долларов.

К данному моменту американские вооружённые силы имеют в распоряжении 375 БМ М142 РС HIMARS. В строю в 2018 году были 363. Система HIMARS применяет не только ракеты GMLRS, но и ATACMS. Дальность действия вторых превышает дальность действия первых на 150-250 километров. Есть планы по увеличению радиуса полёта ракет до расстояний свыше 500 километров.

В 2018 году в вооружённых силах Соединённых Штатов Америки (включая резервы) состояли 222 БМ М270А1 РС MLRS. Можно легко понять, что находящийся на стадии замысла контракт, предусматривающий усовершенствование 385 БМ MLRS (преобразование в М270А2), говорит о стремлении поставить в строй ещё большее число систем MLRS.