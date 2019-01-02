Какие новинки российская армия получит в 2019-м году

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В рамках госзаказа в 2019 году в ряды Российской армии и флота должна поступить на боевую службу крупная партия новейшей и усовершенствованной военной техники. В федеральном бюджете 2019 года предусмотрены затраты в размере 1,3 триллиона рублей на модернизацию ВПК Российской армии.

Морские амбиции

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев рассказал о крупнейшем обновлении армейской техники РВФ в 2019 году. Так, для флота возведут 30 кораблей и судов поддержки разного типа. На вооружение поступит фрегат спецпроекта 22350 "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", которые будут нести службу у северных и тихоокеанских границ РФ.

На кораблях данного типа внедряются все новейшие достижения в области отечественного судостроения. В 2019 году на северных границах к вахте приступит подлодка "Князь Владимир" спецпрограммы "Борей-А" со стратегическим ракетным вооружением, а также атомная подводная лодка "Казань", сооруженная по спецпрограмме "Ясень-М". Также, для Северной флотилии, продолжат строить дизель-электрические подлодки по спецпроекту 636.3.

Черноморская флотилия в 2019 году пополнится РК "Калибр", который укрепит черноморские границы. Здесь планируют ввод в эксплуатацию боевых кораблей "Орехово-Зуево" и "Мытищи", а фрегаты серии "Эссен", "Макаров" и "Григорович" продолжат службу и дальше. В Тихоокеанскую флотилию поступит корвет "Гремящий".

В феврале или начале марта этого года, морской пехоте планируется передача десантного судна "Петр Моргунов"по спецпрограмме 1171. Данный БДК принимает на борту до 300 пехотинцев, больше 30 бронемашин или 13 танков.

Ракетные войска

Основным событием для РВСН в нынешнем году станет поступление на службу уникального инновационного РК "Авангард". Он уже поставлен на дежурство, сейчас производятся массовые образцы с гиперзвуковым оборудованием. Также продолжат планомерное перевооружение РВСН новейшими комплексами "Ярс" наземного и подвижного типов.

Также на вооружение поступят первые истребители пятого поколения Су-57. В 2019 году авиастроители планируют подписать договор о поставке новейшего самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер".

В ведение военной авиации поступит около 25 разведывательных вертолетов с ударными системами Ка-52 "Аллигатор", а Ми-28 "Ночной охотник" будут оснащены лазерной системой противоракетной обороны.

Значительно укрепится система ПРО РФ, в том числе завершат развертывание сети РЛС "Воронеж". Кроме этого, Министерство обороны приобретет около 20 наземных немобильных береговых РЛС наблюдения за надводным состоянием "Буссоль-С" для Мурманской, Кронштадтской и Севастопольской базы.

Сухопутные войска

Что касается наземных войск, то тут продолжится прием усовершенствованных танков Т-72Б3, а также планируется поставить военным некоторую часть танков Т-14 и Т-15 БМП. Кроме этого, проведут испытания спецмашин для поддержки танков "Терминатор". В 2019 году возьмутся за усовершенствование мощнейшей самоходки 2С7М "Пион", а также завершат испытания ЗРК "Панцирь-С1М".

Воздушно-десантные войска

В 2019 году Минобороны начнет испытания усовершенствованной самоходки "Спрут-СДМ1", а также на боевую службу поступят опытные системы десантирования для спецмашины БМД-4М. Стоит заметить, что раньше в Минобороны сообщали об усилении ВДВ армейскими вертолетами, батальоном ПРО, а помимо этого о формировании трех танковых батальонов в воздушных войсках.