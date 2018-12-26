Эксперт оценил успешный пуск ракеты "Авангард"

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Передвижной ракетный комплекс «Авангард» (также в период разработки именуемый «Рубеж» и РС-26) успешно прошёл свой тестовый запуск. Для проведения испытательного мероприятия Президент Российской Федерации лично прибыл в НЦУ обороной РФ и отдал команду приступить к запуску ракеты. Расчет соединения при запуске ракетных войск стратегического назначения охватывал траекторию от Домбаровского района до полигона на Камчатке.

С гиперзвуковой скоростью крылатый блок совершил управляемые маневры по вертикальной и горизонтальной траектории и точно в указанное время поразил условно заданную цель, сообщает издание Nation News.

Представители Министерства обороны, а также инженеры, принимавшие участие в создании ракетного комплекса лично получили поздравление от Президента РФ с успешным испытанием ракеты.

По словам эксперта, «Авангард» представляет из себя боевой блок, который оснащает ракету, позволяя ей маневрировать на сверхзвуковой скорости. Также эксперт отметил, что ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны не способна выдержать удар подобного оружия, не говоря о его уничтожении на пути к цели.

В мирное время, вне испытаний, ракеты, оснащенные гиперзвуковым блоком будут находится в то же месте, откуда производились испытания.