Высокоточные пули для всех российских калибров появятся в 2019

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В 2019 году Вооруженные силы Российской Федерации получат новые высокоточные боеприпасы для стрелкового оружия всех основных калибров. Об этом информагентству РИА Новости рассказал Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех".

Абрамов особенно подчеркнул тот факт, что новые боеприпасы для российского стрелкового оружия будут высокоточными, однако не раскрыл никаких конкретных подробностей на этот счет, заявив лишь, что в области обновления боеприпасов "есть над чем подумать".

"Хорошие и высокоточные выстрели для стрелкового вооружения появятся уже в наступающем году", — сказал представитель "Ростеха".

Абрамов, кроме того, рассказал о работе над новым сорокамиллиметровым гранатометным выстрелом, главной особенностью которого станет более высокая эффективность. По некоторым данным, речь идет о боеприпасе, подрыв которого можно будет инициировать дистанционно.

Ранее, напомним, в интернете появилась информация о приостановке работ над "умными" пулями, которые пытался создать российский оборонно-промышленный комплекс.

Исследования, произведенные ведущими специалистами ЦНИИТОЧМАШ и ФПИ, показали, что концепция пуль, способных самостоятельно корректировать свой полет, является нереализуемой в сколько-нибудь обозримом будущем.