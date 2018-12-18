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Драники и картофель со шкварками – военнослужащие Балтфлота продегустировали белорусское меню

Вторник, 18 Декабря 2018 20:53
Драники и картофель со шкварками – военнослужащие Балтфлота продегустировали белорусское меню Фото из открытых источников

Дни национальной кухни в армейских столовых уже стали традицией. Весь год повара удивляли солдат итальянской, бразильской и французской кухней. А в декабре кулинары Балтфлота освоили белорусские рецепты. 

 

Традиционную кухню соседей довелось отведать служащим артиллерийского полка. Во время обеденного перерыва солдаты-срочники оказались посреди белорусского двора. В армейской столовой, украшенной элементами народной атрибутики, звучали фольклорные песни, а стол был полон всевозможных лакомств. На первое повара предложили гостям в погонах любимые супы жителей Белоруссии – борщ и щи, а «гвоздем» в категории вторых блюд стала «говядина рассольная» с огурцами и луком. Не отступали от национальных традиций кулинары и при выборе десертов – сладким завершением трапезы стали блины, оладьи и каравай. Не обошлось и без главного угощения белорусов – драников. 

 

Такие национальные праздники позволяют не только разнообразить ежедневный рацион солдат, но и познакомить их с культурой других стран – за этим обедом служащие артиллерийского соединения узнали об истории Белоруссии и ее обычаях. 

 

Гастрономические путешествия в стенах армейских столовых проходят регулярно по всей стране. Военнослужащие Балтийского флота как минимум раз в месяц дегустируют традиционные блюда разных народов мира. На тарелках гурманов в зеленой форме уже побывали кулинарные шедевры Татарстана, Азербайджана, Узбекистана и Литвы. А в конце ноября Дни национальной кухни впервые прошли и в подразделениях Черноморского флота. В качестве дебюта повара выбрали блюда тюркских народов. На «суд» солдат был представлен томатный суп с макаронами и луком «сехрие чорбасы», а также закуски из моркови и картофеля. Деликатесы вмиг исчезли с линии раздачи. Между тем, реакция подопечных не на шутку раззадорила кулинаров и по завершении трапезы они уже принялись раздумывать над темой следующей встречи. «Сложность приготовления блюд, помимо национальных особенностей, состоит ещё и в том, что повара должны использовать только тот набор продуктов питания, который положен военнослужащим по их нормам довольствия», – отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

 

Тем не менее, армейским поварам удается совместить разрешенные ингредиенты с колоритным составом заграничных блюд. Только за месяц чемпионата мира по футболу кулинары овладели десятками различных рецептов. В честь триумфа сборной Швеции над Южной Кореей в армейской столовой одной из частей Нижнего Новгорода «закатили» настоящий пир. Солдат подчевали преимущественно рыбными блюдами, характерными для страны-победителя: сайрой с рисом, сельдью с гарниром, тефтелями с картофельным пюре. Курсанты военной академии в Санкт-Петербурге встали на сторону наших футболистов. Во время мундиаля на их обеденном столе оказалась гречневая каша по-купечески, курица по-деревенски со специями и луком. В это же время военнослужащие в Ростове-на-Дону прямо в столовой погрузились в атмосферу жаркого Уругвая и полакомились овощной пастой, гороховым супом «пучеро» и мясным блюдом «гуисос».

 

Впрочем, рацион солдат и вне дней национальной кухни отличается разнообразием. Завтракают, обедают и ужинают бойцы по системе «шведский стол». На выбор военнослужащих несколько вариантов первых и вторых блюд, и даже напиток можно взять на свое усмотрение – чай, компот, сок или морс. Утреннее подкрепление состоит из сосиски или бефстроганова, два раза в неделю бойцов балуют кексами и молочными коржами. Нагуляв аппетит на боевых учениях, солдаты встречают в столовой уже «паек» посерьезнее. Днем повара готовят три вида супов, среди которых есть борщ и рассольник. Варианты мясных блюд включают говядину, свинину и курицу, на выбор также гарнир. Почерпнуть витаминов в обеденную трапезу можно в салат-барах, которые оборудованы абсолютно в каждой части. На стеллажах представлены свежие помидоры и огурцы, зеленый горошек, кукуруза, болгарский перец и другие овощи. На ужин, как правило, кулинары кормят солдат более легкими блюдами – рыбными. 

 

Сфера питания в вооруженных силах страны сегодня находится на высоком уровне. Таких результатов удалось добиться благодаря переходу на систему аутсорсинга. На армейских кухнях сегодня хозяйничают не солдаты, а гражданские повара. Такая расстановка ролей не только повлияла на качество питания, но и сказалась на условиях боевой подготовки – время, свободное от дежурств в продовольственном цеху, распределили на дополнительные физические нагрузки. 

 

Между тем, профессиональные повара не только обеспечивают солдат качественным горячим питанием, еще и дарят им частичку домашнего уюта. С такими кулинарными праздниками, как, например, дни национальной кухни, перенести год разлуки с родными бойцам куда проще.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Армия   Теги Новости
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