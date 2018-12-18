США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая

США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай.
Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News.
— Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота действия и манёвренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны и оно может быть использовано для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности. Никаких контрмер нет, — говорится в сообщении.
Ранее к подобным выводам приходили и американские специалисты, подчеркивает Лайф. По их словам, современные перехватчики США не в состоянии противодействовать манёвренным гиперзвуковым ракетам потенциального противника.
О том, что российские вооружения последнего поколения делают страны Запада крайне уязвимыми, заявлял и экс-командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.
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