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США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая

Вторник, 18 Декабря 2018 08:28
США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая Фото из открытых источников

США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай.

 

Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News.

 

— Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота действия и манёвренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны и оно может быть использовано для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности. Никаких контрмер нет, — говорится в сообщении.

 

Ранее к подобным выводам приходили и американские специалисты, подчеркивает Лайф. По их словам, современные перехватчики США не в состоянии противодействовать манёвренным гиперзвуковым ракетам потенциального противника.

 

О том, что российские вооружения последнего поколения делают страны Запада крайне уязвимыми, заявлял и экс-командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги США Оружие
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