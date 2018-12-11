Разоблачаем фейк о российских вертолетах

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«Росбалт» со ссылкой на зарубежные СМИ написал о том, что египетские власти недовольны качеством российских вертолетов. Но поскольку в Египте только что закончилась международная выставка обороны EDEX 2018 (Egypt Defense EXpo), на которую съехались не только профессионалы, но и журналисты, правду удалось узнать из первых рук.

Буквально в день открытия выставки 3 декабря «Росбалт» вбросил не самую приятную для нас новость: с вертолетами Ка-52, которые мы должны поставить Египту, возникли проблемы — с силовыми установками, авионикой, навигационными системами и системами ночного видения. Поэтому египтяне, получив 12 «Катранов» (модификация «Аллигаторов» для вертолетоносцев типа «Мистраль»), от остальных 34 откажутся. А купят у американцев их «Апачи».

Согласитесь, очень похоже на фейк, распространенный конкурентами. Поэтому об эксплуатационных качествах Ка-52 ТАСС расспросил главу департамента по вооружениям ВС Египта Тарека Саада Заглюля, чтобы расставить точки над i.

— Этот вертолет находится на уровне высочайшего качества, не уступая американскому «Апач». Это отличная машина, которая является хорошим подспорьем нашим военно-воздушным силам, — рассказал генерал. По его словам, Египет диверсифицирует закупки военной техники. — Да, мы приобретаем оружие у России, США, Франции и других государств в рамках поддержки нашей миссии по поддержанию мира в регионе. Египетский солдат быстро приспосабливается к разным видам вооружений, новым технологиям. Хотя здесь надо отметить, что российская и египетская школы очень близки в этом смысле в плане оружия.

А вертолетов Ми-8 (экспортный вариант — Ми-17) в Египет поставлено так много, что в 2019 году здесь будет открыт сервисный центр. Местные кадры уже прошли обучение в авиационном учебном центре Новосибирского авиаремонтного завода.

Короче, все как обычно: вброс — проверка фейка — разоблачение. Но те, кто вбросил, уже вбрасывают следующий фейк, а о предыдущем забыли.

А мы тут пыхтим, выводим их на чистую воду. Так и живем: кто-то врет, кто-то болезненно реагирует на вранье и ищет правду, разгребая нагромождение лжи. В итоге каждый занимается своим делом.

Прежде всего холдинг «Вертолеты России», конечно. Вряд ли возможно даже запомнить все страны, куда они свою технику поставляют.

Павел Шипилин