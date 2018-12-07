НАТО: Мы беспомощны перед российскими комплексами РЭБ

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Руководство НАТО признало уязвимость войск Альянса перед новейшими российскими средствами радиоэлектронной борьбы, и, соответственно, намеревается потратить значительные средства на исправление ситуации.

В 2019 году НАТО постарается компенсировать свое технологическое отставание и все-таки разработать эффективные средства для противодействия российским комплексам РЭБ. Потому что в обратном случае любое реальное столкновение между войсками НАТО и РФ автоматически решится в пользу последней.

"Учения на восточных рубежах НАТО, инциденты в Прибалтике, а также военные действия на Украине показали, что российская стратегия радиоэлектронной борьбы является очень успешной, поэтому нам необходимо срочно задуматься о мерах противодействия", — говорится в заявке Научно-технической организации НАТО.

Средства РЭБ, которые имеются в распоряжении у НАТО, являются, по словам представителей Североатлантического Альянса, недостаточными — российские комплексы РЭБ ушли далеко вперед. Можно предположить, что пока в НАТО будут исправлять отставание, наши средства РЭБ тоже не будут стоять на месте.