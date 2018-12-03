Американский истребитель F-35 получит лазерное оружие

Военные Соединенных Штатов Америки готовятся к испытаниям лазерной пушки, носителем которой станет истребитель пятого поколения F-35. По данным военно-аналитического издания The National Interest, создатели перспективного высокоэнергетического лазера обещают пиковую мощность на уровне 100 киловатт.
Предполагается, что боевой лазер, предназначенный для установки на самолетах, будет испытан до 2021-го года. Первые прототипы оружия будущего будут устанавливаться на крупных транспортных самолетах (например — С-17 и С-130), однако финалом программы должна стать разработка лазера, который будет установлен на истребителе F-35.
"Речь идет о создании универсальной лазерной установки для авиации — ее можно будет использовать как в варианте для пилотируемой истребительной авиации, так и, например, в варианте для беспилотных аппаратов, способных решать самые сложные боевые задачи", — отмечают сотрудники Института аэрокосмических исследований Митчелла.
Эксперт Крис Осборн говорит, что лазерное оружие, предназначенное для самолетов и беспилотников, позволит Соединенным Штатам Америки вести "войну будущего".
Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг в...
Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
- Милый, что тебе привезти из Италии?
- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.