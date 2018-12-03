Американский истребитель F-35 получит лазерное оружие

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Военные Соединенных Штатов Америки готовятся к испытаниям лазерной пушки, носителем которой станет истребитель пятого поколения F-35. По данным военно-аналитического издания The National Interest, создатели перспективного высокоэнергетического лазера обещают пиковую мощность на уровне 100 киловатт.

Предполагается, что боевой лазер, предназначенный для установки на самолетах, будет испытан до 2021-го года. Первые прототипы оружия будущего будут устанавливаться на крупных транспортных самолетах (например — С-17 и С-130), однако финалом программы должна стать разработка лазера, который будет установлен на истребителе F-35.

"Речь идет о создании универсальной лазерной установки для авиации — ее можно будет использовать как в варианте для пилотируемой истребительной авиации, так и, например, в варианте для беспилотных аппаратов, способных решать самые сложные боевые задачи", — отмечают сотрудники Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Эксперт Крис Осборн говорит, что лазерное оружие, предназначенное для самолетов и беспилотников, позволит Соединенным Штатам Америки вести "войну будущего".