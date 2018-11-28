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Торжественно присягаю Отечеству: вооруженные силы принимают молодое пополнение

Вторник, 27 Ноября 2018 17:17
Торжественно присягаю Отечеству: вооруженные силы принимают молодое пополнение Фото из открытых источников

Новороссийский зенитно-ракетный полк ПВО пополнился 30 военнослужащими. Новобранцы, призванные на службу этой осенью, в торжественной обстановке приняли воинскую присягу. 

 

Этому важному событию предшествовал курс начальной военной подготовки, после которого молодые бойцы сдали нормативы по строевой и огневой подготовкам. И вот, спустя почти месяц, на плацу соединения состоялся главный воинский ритуал – 30 военнослужащих зачитали клятву верности своей Родине. Только после этого каждый из них может в полной мере привлекаться к выполнению боевых задач, распоряжаться вооружением и техникой. 

 

С принятием присяги ребят поздравил командир части, представители совета ветеранов произнесли напутственные слова, а протоиерей благословил на ратную службу. После завершения торжественных мероприятий представители командования воинской части и родители солдат смогли обсудить насущные вопросы. Основные из них касались порядка прохождения службы, бытовых условий и организации питания.

 

В армии давно нет таких понятий как «подшивать воротники», надевать «портянки» и мыться один раз в неделю в бане. У современных солдат новая комфортная амуниция, где вместо «портянок» – носки, в расположении частей есть свой душ, а в столовой организован шведский стол. Своевременным снабжением военных продовольствием и обмундированием, а также выполнением других важных функций, поддерживающих боеготовность на высоком уровне, неизменно занимается материально-техническая служба.

 

Модернизации казарменно-жилищного фонда всегда уделялось особое внимание, а заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков взял соцобеспечение и организацию жизнедеятельности военнослужащих под личный контроль. С самого начала вступления в должность он стал предъявлять серьезные требования к обеспечению военнослужащих по всем направлениям. «Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Еще сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объемы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны», – пояснил замглавы военного ведомства.  

 

 

Первостепенной задачей, на решение которой были брошены силы, стало улучшение питания военных. Эти обязанности вверили гражданским специалистам, которые смогли качественно изменить солдатский рацион. Так, в столовых появились шведские столы и салат-бары, где ежедневно на выбор военнослужащих предоставляется несколько супов, горячих блюд, салатов, закусок и напитков. Стоит отметить, что контроль над питанием ведётся постоянно, поэтому меню может меняться в зависимости от дислокации части или времени года. Например, с наступлением холодов для дополнительной витаминизации рацион военнослужащих пополняется чесноком, салом и мёдом.

 

Ход строительства объектов военной инфраструктуры Дмитрий Булгаков неоднократно проверял в рабочих поездках, а уже летом в торжественной обстановке открыл блочно-модульный комплекс для проживания личного состава. Пилотный проект автономного жилого городка презентовали в Тверской области. «Это комплекс замкнутого цикла жизнеобеспечения, когда военнослужащий, не выходя из казармы на улицу, получает все услуги, которые ему необходимы: по питанию, банно-прачечному обслуживанию, занятию спортом и т. д. Комплекс включает в себя все необходимые помещения, размещенные под одной крышей», – рассказал Булгаков.

 

Евроказармы не просто отвечают мировым стандартам в плане бытовых условий, но и являются важным стратегическим объектом. Инновационные технологии, использованные при строительстве, обеспечивают автономность функционирования, долговечность и безопасность. Примечательно, что при этом казармы возведены из быстровозводимых сооружений. Это важно в случае передислокации воинского подразделения. Здания можно быстро разобрать и переместить в любую точку планеты по морю, воздуху или суше. Несмотря на такую мобильность сооружений, бытовые условия отвечают всем нормам и стандартам. Постройки оборудованы спальными помещениями, душевыми со стиральными машинами и гладильными досками, спортивным залом с тренажерами, комнатой духовного воспитания, медицинским пунктом и столовой.

 

Все материально-технические преобразования позволили качественно повысить условия несения воинской службы, что подняло престиж российской армии и взрастило интерес среди молодых людей – будущих защитников страны. 

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Армия
 

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